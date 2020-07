Digosipkan Putus dari Jessica Iskandar, Richard Kyle Ngaku Masih Rindu El Barack

TRIBUNJABAR.ID - Jessica Iskandar dan Richard Kyle dgosipkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka.

Meski demikian, Richard Kyle mengaku masih merindukan putra dari Jessica, El Barack Alexander.

Hal itu disampaikan Richard Kyle saat membalas salah satu pertanyaan netizen dalam kolom komentar Instagram miliknya, @richo_kyle.

“Do you miss El Barack?” tanya salah seorang netizen seperti dikutip Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Dengan jawaban singkat, Richard Kyle mengungkap kerinduannya serta memberikan sebuah emoji untuk menggambarkannya.

“Yes of course,” balas Richard Kyle sembari menyematkan emoji muka bersedih.

Richard Kyle dan El Barack (Instagram/richo_kyle)

Sebelumnya, hubungan Richard Kyle santer dikabarkan kandas dengan Jessica Iskandar.

Kabar putusnya Jessica dan Richard diperkuat menyusul keduanya juga sudah tak saling follow di Instagram.

Lewat kolom balasan komentar, Richard Kyle menyebut tak menyangka dapat menyakiti siapapun. Dia hanya ingin hidup dengan positif dan jadi diri sendiri.

“Thank you so much this means so much to me. All I give is care and love with all my heart. I don’t believe in hurting anyone for any reason,” tulis Richard Kyle.

“I will always be myself and live my life with positive energy and tender love and care because that’s how family raised me #amin,” tulis Richard Kyle lagi.

