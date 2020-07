VIRAL di Kalangan Milenial dan Gen Z, Arash Buana dan Raissa Anggiani Hasilkan Kolaborasi

Arash Buana dan Raissa Anggiani penyanyi If You Could See Me Crying In My Room.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah lagu yang menceritakan tentang hubungan tidak sehat, yang dilesatkan Arash Buana dan Raisaa Anggiani mendadak viral di aplikasi musik digital.

Hubugan yang tidak sehat atau dalam istilah kekikinannya disebut Toxic Relationship, memang secara sadar atau tidak tidak sadar kerap dialami setiap insan.

Ada yang mencoba tetap bertahan dan ada juga yang akhirnya berani melepaskan diri.

Arash Buana menuangkan isu hubungan yang tidak sehat ini dengan berkolaborasi bersama Raisaa Anggiani lewat single berjudul 'If You Could See Me Crying In My Room'.

Arash Buana merupakan salah satu penulis lagu dan penyanyi muda berbakat yang baru saja merilis I’ll be friends with you, quarantine love, See You Tomorrow yang dirilis dalam waktu yang berdekatan di masa pandemic.

Sementara Raissa Anggiani adalah seorang penyanyi soloist muda berbakat dan juga penulis lagu yang dalam waktu dekat ini akan merilis single perdananya.

Ditemui di sela promo single terbarunya di salah satu stasiun radio di Jalan Dipati Ukur Bandung, Arash Buana dan Raissa Anggiani menceritakan proses pembuatan lagu yang viral di aplikasi musik digital ini.

"Awalnya lagu ini bukan untuk dinyanyiin kolaborasi. Pihak label minta gue buatin lagu untuk Raissa, eh nggak taunya diminta duet," ujar Arash Buana, Jumat (15/7/2020).

If U Could See Me Crying In My Room menceritakan tentang toxic relationship sepasang kekasih.