Review Singkat serta Harga dan Spesifikasi Hape Terbaru Samsung, Samsung Galaxy A01 Core

TRIBUNJABAR.ID - Samsung kembali merilis smartphone teranyarnya di kelas entry-level, Galaxy A01 Core di Indonesia, Sabtu (18/7/2020).

Di luar periode flash sale, harga Galaxy A01 Core di Indonesia yakni Rp 1.099.000.

Dari segi spesifikasi, HP Rp 1 jutaan dari Samsung ini menjalankan sistem operasi Android Go.

Ini merupakan sistem operasi Android dalam versi ringan yang mampu memberikan efisiensi dari sisi konsumsi baterai.

Tidak hanya baterai, sistem operasi ini juga bisa menghemat penggunaan kuota internet.

Selain keduanya ini, pengguna dapat mengunduh aplikasi ringan seperti Google Go, YouTube Go, Maps Go, dan aplikasi lainnya yang berembel-embel 'Go'.

Aplikasi-aplikasi ini diklaim memiliki ukuran file yang jauh lebih kecil dari versi aslinya.

Samsung Galaxy A01 Core (gsmarena)

Ponsel satu jutaan ini dibekali layar berbentang 5,3 inci HD+ (1480 x 720) berpanel IPS.

Pada bagian atas layar terdapat bingkai yang memuat kamera selfie 5MP (f/2.4).

Samsung Galaxy A01 Core hanya mengusung kamera belakang tunggal dengan resolusi 8MP (f/2.2) yang dilengkapi LED Flash tepat di bawahnya.

Pada dapur pacu, Samsung mempercayakan chipset MediaTek MT 6739 dan GPU Adreno 505 untuk digunakan ponsel ini.