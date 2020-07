Kini King Kobra Garaga Kembali ke Rumah Panji Petualang, tapi Ada Kabar Buruk, Sesuai Firasat Panji

TRIBUNJABAR.ID - Sementara ini, ular king kobra bernama Garaga kembali ke shelter yang berada di rumah Panji Petualang.

Kabar ini disampaikan Panji Petualang terkenal itu melalui postingan di akun Instagram-nya.

Pada postingan tersebut, Panji mengunggah foto Garaga yang berada di dalam kandang. Ia menyampaikan kondisi ular king kobra itu setelah dua hari berada di shelter-nya.

Panji Petualang menyebut, Garaga sudah diberi makan dan tubuhnya terlihat sangat gemuk.

"@kavaabdulaziz Anak gw lu kasih makan apaan ituuu,kekenyangan dia

After two days at home, Thank you for everything, Garaga

Btw @galuh_cuisine @thedahadiwijaya Thanks hari ini udah ke rmh bawa mencit buat pakan uler di shelter," tulis Panji Petualang.

Ia mengaku, membawa kembali Garaga untuk mengucapkan terima kasih kepada ular yang sempat viral itu. Namun, ada kabar buruk tentang ular king kobra tersebut.

Ternyata di habitat tempat hidup sang raja ular sedang ada wabah parasit cacing.

Menurut Panji Petualang, ada juga ular king kobra lain yang kena parasit cacing tersebut.