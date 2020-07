Menang Banyak dengan Motor Yamaha Pilihan Milenial di Era New Normal

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta – Memasuki era New Normal, pemilihan sepeda motor yang praktis menjadi prioritas utama dalam mendukung mobilitas. Salah satu sepeda motor yang dikenal dengan fitur dan kepraktisannya adalah Yamaha FreeGo. Salah satu produk Generasi 125 yang mendapat predikat Best Buy Matic (dalam Motor Plus Award 2019) ini semakin banyak menuai testimoni positif dari berbagai kalangan khususnya kaum milenial, baik pria maupun wanita yang tertuang dalam #CeritaGenerasi125.

#CeritaGenerasi125 hadir dari salah satu konsumen milenial Yamaha FreeGo bernama Priska yang berusia 23 tahun. Menariknya, wanita muda asal Yogyakarta yang merantau untuk bekerja di Jakarta sebagai guru ini memiliki kegemaran touring menggunakan sepeda motor. Dengan rutinitas dan kegemarannya untuk berpergian jarak jauh, Ia merasa Yamaha FreeGo paling sesuai dengan kebutuhannya.

Selain desainnya yang keren, Priska mengaku kepraktisan dari fitur yang ditawarkan oleh Yamaha FreeGo membuatnya semakin tertarik. Menurutnya fiturnya canggih dengan Smart Front Fuel untuk pengisian bahan bakar dari depan, kemudian Electric Power Socket untuk fitur pengisian daya baterai smartphone, ditambah lagi bagasinya yang luas sehingga praktis jika membawa banyak barang apalagi saat berpergian jarak jauh.

Untuk bahan bakar, Priska mengungkapkan keiritan Yamaha FreeGo berdasarkan total biaya pengisian bahan bakar yang Ia keluarkan saat pergi bekerja maupun touring. Selama di Jakarta, Priska menggunakan Yamaha FreeGo untuk rutinitas harian bekerja.

“Saya selalu mengisi tangki bahan bakar motor FreeGo tidak lebih dari 30 ribu rupiah untuk bahan bakar jenis pertamax dan bisa saya pakai sampai dengan 4 hari untuk jarak lebih dari 200 km pulang pergi kerja Jakarta Utara – Jakarta Barat bahkan sudah termasuk berpergian ke rumah teman ataupun ke Mal. Dengan biaya yang sama, saya juga pernah touring pergi dari Yogyakarta melalui Wonosobo lalu lanjut ke Dieng selama 4 jam dengan jarak lebih dari 120 km, itupun masih sisa bensinnya.”ungkap Priska.

Dengan kata lain, Yamaha FreeGo mampu menghadapi berbagai kondisi jalan, baik di jalan lurus maupun menanjak dengan membawa penumpang. Yamaha FreeGo menjadi motor pilihan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini dimana cenderung mengutamakan kepraktisan dan kemudahan.

Dengan harga yang terjangkau, selain irit Yamaha FreeGo juga menyediakan fasilitas serupa motor kelas atas, seperti fitur Smart Front Fuel, Smart Key, Hazard Lamp, Electric Power Socket, dan juga bagasi luas yang bisa untuk menampung helm Standard Yamaha.

Buktikan sendiri sensasi asik #NaikYamahaAja bersama produk Generasi 125. Untuk informasi produk Generasi 125 selengkapnya kunjungi langsung website resmi Yamaha Motor di https://www.yamaha-motor.co.id/product/freego-sversion/