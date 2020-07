Kumpulan Ucapan Hari Raya Idul Adha 2020 dalam Bahasa Inggris, Cocok Buat Update Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Umat muslim sebentar lagi menyambut Hari Raya Idul Adha 2020.

Hari besar dalam agama Islam itu jatuh pada 31 Juli 2020.

Mengucapkan kata mutiara dan kata maaf di Hari Raya Idul Adha 2020 tidak ada salahnya untuk dicoba.

Ucapan tersebut sebagai bentuk pengingat agar terus menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang.

Di masa kini, ucapan tersebut dapat disebarkan melalui media sosial seperti status WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Anda dapat menggunakan ucapan Hari Raya Idul Adha 2020 sebagai caption postingan di media sosial.

Berikut ini ucapan Hari Raya Idul Adha 2020 dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai caption dan dikutip dari berbagai sumber.

1. When you are happy, smile and celebrate. But when you’re Sad, again celebrate to bring a Smile to others. Happy Eid Ul Adha !

(Bila Anda bahagia, tersenyum dan rayakan. Tapi saat Anda sedang sedih, sekali lagi rayakan untuk membawa senyuman kepada orang lain. Selamat Idul Adha!)

Ucapan Idul Adha 2019, lengkap dengan gif, gambar, dan kata-kata. (Shutterstock)

2. May your days be painted in Gold.May your life be filled with Diamonds.May the stars shine bright on your World.May you have a fun filled Life.Happy Eid Ul Adha!