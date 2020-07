Penduduk Miskin di Jawa Barat Naik 500 Ribu Jiwa Sejak Tahun Lalu, Berikut Penyebabnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Barat mencatat pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan)

di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019

menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020

"Dilihat dari Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat juga mengalami peningkatan

sebesar 2,82 persen dari Rp 399.732,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 410.988,- per kapita per bulan, " kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat, Raden Gandari Adianti pada kegiatan pemaparan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Provinsi Jawa Barat melalui Video Streaming, Rabu (15/7/2020).

Ia mengatakan, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2020 mencapai 3,92 juta jiwa (7,88 persen).

Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 544,3 ribu jiwa dibandingkan keadaan September 2019.

Jika dibandingkan dengan keadaan Maret tahun sebelumnya, kata Gandari, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami peningkatan sekitar 521,07 ribu jiwa.

Sementara itu, dilihat berdasarkan

daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 – Maret 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun yang di perdesaan naik masing-masing sebesar 460,16 ribu jiwa dan

84,18 ribu jiwa.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,98 persen menjadi 7,14 persen. Sedangkan yang di perdesaan naik dari 9,58 persen menjadi 10,27 persen.

"Sedangkan dilihat dari pembentukan garis kemiskinan, leran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. Harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan," katanya.

Secara total peran komoditi makanan GK sebesar 73,43 persen.

Angka ini naik jika dibanding keadaan September 2020 yang sebesar 73.23 persen.

• Tak Pernah Bermimpi, Nenek Ningsih Sujud Syukur Gubuk Reyot Jadi Rumah Baru dan Diresmikan Jenderal