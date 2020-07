Foto-foto Terbaru Hana Hanifah Dibagikan Orang Terdekat, Begini Kondisinya Sekarang

TRIBUNJABAR.ID - Foto-foto terbaru Hana Hanifah terlihat pada postingan orang-orang terdekatnya.

Dilihat dari postingan kuasa hukumnya, Machi Ahmad, Hana Hanifah terlihat mengenakan pakaian bewarna gelap.

Kemudian, ia menutup rambutnya mengenakan jilbab. Hana pun menutup sebagian wajahnya mengenakan masker.

Foto Hana Hanifah ini diunggah di Insta Story Machi Achmad.

"Stay safe stay strong @hanaaaast #kita pulang," tulisnya pada postingan tersebut.

Potrer Hana Hanifah (Instagram/machi_achmad)

Tak hanya itu, foto-foto artis cantik yang sedang jadi sorotan itu juga terlihat di postingan akun orang terdekat lainnya.

Terlihat potret Hana Hanifah dalam kondisi terlelap di postingan Putri Syah pemilik akun @putrijimbo31.

"As my promise to get you back home," tulisnya.

Hana Hanifah (Instagram/putrijimbo31)

Pemilik akun pun menandai akun Instagram Hana, Machi Achmad, hingga manajer Hana.

Sementara itu, manajer Hana, Nicco Aditya mengunggah foto-foto dan videonya yang melakukan konferensi pers.

• Hana Hanifah Sempat Gerebek Rumah Kriss Hatta, Takjub Lihat Isinya, Koleksinya Bernilai Fantastis