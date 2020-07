VIDEO-Darul Hikam Integrated School Primary Gelar Meet and Greet Guru dan Siswa Secara Drive Thru

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meski pandemi Covid-19 masih terjadi di berbagai pelosok wilayah di tanah air, termasuk di Kota Bandung.

Para guru Darul Hikam Integrated School (DHIS) Primary tetap semangat menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS).

Bagi para peserta didik baru angkatan 2020/2021 secara maksimal, sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.

Berbeda dengan kondisi di sekolah lainnya yang terpaku pada pelaksanaan MPLS secara daring, para guru DHIS Primary justru berinovasi dengan menggelar konsep unik yaitu, meet and greet secara drive thru guna memperkenalkan para guru dengan anak didiknya di kelas satu maupun sebaliknya.

Selayaknya konsep drive thru yang menjadi bagian dari layanan di sejumlah restoran cepat saji, pelaksanaan meet and greet ini pun demikian.

Peserta didik bersama orangtuanya datang ke lingkungan sekolah berhenti pada salah satu titik yang telah ditentukan.

Sambil tetap berada di dalam mobil, kemudian sepuluh orang guru kelas satu secara bergantian menghampiri dan saling memperkenalkan diri satu sama lain kepada murid dan orangtuanya selama beberapa menit.

Mereka pun menyerahkan paket yang berisikan sejumlah buku pelajaran yang akan menjadi panduan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan seperti menggunakan face shield, menjaga jarak, dan tidak saling bersentuhan.

Meski terdapat sejumlah pembatasan, namun kegiatan meet and greet tersebut berlangsung lancar dan ceria. Terlebih usai kegiatan tersebut, para peserta didik tampak begitu antusias untuk ingin segera mulai bersekolah.

"Kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian pra pembelajaran secara daring yang baru akan dimulai pekan depan nanti. Melalui konsep drive thru ini, murid-murid kelas satu dapat bertemu muka dan berkenalan secara langsung dengan para guru yang akan membimbingnya selama satu tahun ke depan, setelah sebelumnya hanya berkomunikasi via media sosial," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik dan Kurikulum DHIS Primary, Rustati Fatimah saat ditemui disela kegiatan meet and greet di DHIS Primary, Jalan Brigjen TNI Katamso, Kota Bandung. Selasa (14/7/2020).

Rustati mengatakan, jumlah peserta didik baru di DHIS Primary tahun ini mencapai 79 siswa yang terbagi dalam lima rombongan belajar. Para siswa baru tersebut terdiri dari 64 siswa di kampus DHIS Primary di Jalan Brigjen TNI Katamso dan 15 siswa lainnya di kampus DHIS Primary Jalan Guntur Sari Wetan, Buah Batu.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan meet and greet secara drive thru ini, selain saling mengenal, tetapi menciptakan rasa saling memiliki dan interaksi antara siswa dengan para guru dan sekolahnya.

Terlebih, mulai Senin (20/7/2020) hingga Rabu (22/7/2020), lanjutnya, para siswa baru akan kembali berkumpul secara virtual dan mendapatkan materi pembentukan karakter yang disampaikan melalui konsep kegiatan belajar sambil bermain, serta sosialisasi dari rencana pembelajaran selama satu tahun kedepan.

"Di dalam rencana pembelajaran ini, kami pun akan menginformasikan kepada para orang tua, tentang akan diberikannya sedikit materi terkait pelatihan IT (Teknologi Informasi) bagi para peserta didik baru. Sehingga diharapkan para orang tua dan pihak sekolah dapat menjalin komunikasi secara intens, baik melalui tatap muka langsung disekodlah, maupun komunikasi via Whats App grup yang sudah dibentuk oleh para wali kelas masing-masing," katanya. (*)

