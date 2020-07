Tenaga Kesehatan di Jabar Segera Dapat Insentif, Ini Besarannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekitar 41 ribu tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Barat yang selama ini bertugas di garda terdepan merawat pasien Covid-19, segera mendapat insentif.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, mengatakan hal tersebut sudah dirapatkannya kembali bersama Kementerian Kesehatan RI, Selasa (14/7/2020).

"Ya karena memang Jawa Barat Ini paling banyak nakesnya ada 41 ribuan lebih yang akan mendapatkan insentif itu. Kemudian juga rumah sakit ini paling banyak," katanya di Gedung Sate, Selasa (14/7).

Berli mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pencairan dana tersebut. Angka insentif dari pemerintah pusat, katanya, dokter spesialis akan mendapat Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, dan perawat serta tenaga lainnya Rp 5 juta per bulan.

• BREAKING NEWS, Kasus Positif Virus Corona Selasa 14 Juli Meroket Lagi, Bertambah 1.591 Kasus Positif

"Jadi kita sedang membersihkan data saja, karena uangnya sendiri sudah ditransfer ke kita. Ada dari bantuan tambahan Dana Operasional Kesehatan (DOK) sebesar Rp 10,7 miliar, itu sudah kita terima, makanya secepatnya akan kita cairkan dan sampaikan," katanya.

Insentif dari APBD Jawa Barat, ujarnya, totalnya mencapai Rp 23 miliar. Sehingga, total insentif untuk nakes di Jabar adalah Rp 33 miliar.

• Sekolah di Daerah Terpencil Diperbolehkan Tidak Lakukan Sistem Daring, Tapi Bisa Lakukan Hal Ini