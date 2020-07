PDAM Bukan untuk Dihujat Tapi Dipikirkan Bersama, Sonny Salimi Hadir di Coffee Morning Tribun Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Bandung.

Selama ini, pada umumnya warga Kota Bandung pelanggan PDAM berteriak mengenai kondisi pelayanan PDAM yang kerap terganggu.

Namun bisa jadi tak banyak yang tahu bahwa bermacam kesulitan pun harus dihadapi para petugas PDAM agar mampu memberikan pelayanan maksimal.

Untuk menjawab tantangan ini, PDAM Tirtawening terus meningkatkan pelayanan dan perbaikan sambil melakukan inovasi-inovasi baru yang ditujukan demi kepuasan para pelanggan.

Hal ini dikupas tuntas dalam acara Coffee Morning Harian Pagi Tribun Jabar yang disiarkan secara langsung melalui media sosial dengan menghadirkan Direktur Utama PDAM Tirtawening, Sonny Salimi dan dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Jabar, Tatang Suherman, Selasa (14/7/2020).

Dalam kesempatan ini Sonny Salimi mengungkapkan bahwa PDAM memiliki dua tugas pokok yakni melayani kebutuhan air minum dan mengolah limbah. Namun persoalan yang dikupas dalam program rutin ini hanya erat dengan persoalan air minum.

Sonny menyebutkan bahwa PDAM Tirtawening memiliki jumlah pelanggan sebanyak 176.000. Dalam kondisi normal dimana curah hujan bagus dan tidak kering serta aair sungai mengalir normal dan danau masih penuh, PDAM Tirtawening mampu mengolah air sekitar 2400-2500 liter per detik kepada pelanggan.

Namun harus diakui bahwa pihaknya masih belum mampu memberikan pelayanan 100 persen kepada para pelanggan di Kota Bandung. Banyak faktor yang menjadi kendala, diantaranya adalah keterbatasan jaringan distribusi.

"Jumlah penduduk Kota Bandung yang tercatat e-KTP adalah 2!5 juta. Secara teori, jika penduduk kota membutuhkan air 150 liter per orang per hari, maka jumlah air yang distribusikan ke warga Kota Bandung adalah 6.000 liter per detik. Namun hanya mampu mendistribusikan 2500 liter per detik. Jadi ada gap 3500 liter per detik," kata Sonny.