Betapa Bahagianya Bibi Ardiansyah Jadi Ayah, Vanessa Angel Lahirkan Bayi yang Lucu, Ini Foto-fotonya

TRIBUNJABAR.ID - Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.

Ia tampak senang Vanessa Angel telah melahirkan bayi kecil yang sudah lama dinantinya.

Selama sang istri mengandung, Bibi Ardiansyah memang kerap membagikan momennya.

Potret hingga video kebersamaannya pun kerap dibagikan di media sosial Instagram.

Mulai dari perkembangan kehamilan hingga hasil USG janin dalam kandungan Vanessa Angel.

Kini, waktu Vanessa Angel melahirkan sang bayi pun tiba. Bibi pun kini menjadi seorang ayah dari anak pertamanya.

Kebahagiaan itu dibagikan Bibi Ardiansyah melalui postingan di Instagram.

Ia mengenalkan buah hatinya yang sangat lucu.

"Halo semua! kenalin namaku Gala Sky Andriansyah. Lets watch my little family grow together ya," tulisnya.

Penasaran seperti apa lucunya bayi kecil dari Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel? Berikut ini foto-fotonya.