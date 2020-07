VIDEO-Wisata Baru Garden Herbal, Mengenal Berbagai Tumbuhan Herbal di Mulberry Hill by The Lodge

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mulai minggu ini wisatawan dari luar Jawa Barat sudah boleh memasuki objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk memberikan pengalaman dan nuansa baru, The Lodge kini menghadirkan wisata baru di kawasan yang dipenuhi oleh hutan pinus ini.

Tidak hanya bisa menghirup udara segar kawasan Lembang yang dipenuhi hutan pinus yang memanjakan mata, Anda juga bisa mengunjungi kebun herbal.

Wisata kebun herbal ini berada di kawasan Mulberry Hill by The Lodge yang berada di Jalan Maribaya, Cibodas, Lembang.

Head of Marketing and Communication The Lodge, Puji Fauziah mengatakan ada lebih dari 30 jenis tanaman herbal di area yang luasnya 1 hektar ini.



"Sekarang baru terisi 300 hektar dan akan ditanam 100 jenis tanaman herbal disini," ujar Puji, Minggu, (12/7/2020).

Tanaman herbal sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Keberadaan tanaman ini sudah banyak ditanam di berbagai daerah terutama masih di daerah perkampungan.

Setelah pandemi Covid-19 muncul, banyak masyarakat yang sadar jika tanaman herbal yang mudah sekali tumbuh di Indonesia memiliki banyak manfaat.

Di kebun herbal ini, pengunjung bisa menemukan tanaman herbal seperti daun sirih, kunyit, jahe, lengkuas, lavender, pandan wangi, dan masih banyak lagi.

Adanya wisata kebun herbal ini tentunya menjadi hal baru yang bisa menarik wisatawan untuk mengenal lebih luas kekayaan tanaman di Indonesia.

"Untuk masuk ke kebun herbal ini pengunjung bisa membyar Rp 65.000 dan akan mendapatkan tiket ke The Lodge Maribaya, Fairy Garden, dan Herbal Garden di Mullbery Hill," ujarnya.

Menariknya adalah, pengunjung juga bisa mencicipi teh herbal yang bahan-bahannya didapatkan dari Herbal Garden ini.(*)

Penulis: Putri Puspita Nilawati

Editor: Ichsan

Video Production: Edwin Tk