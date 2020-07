hemaviton C1000 Ajak Warga Bandung Siap Hadapi Era New Normal

hemaviton menyerahkan bantuan kesehatan berupa produk Vitamin C, hemaviton C1000 kepada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih, Bandung dalam rangka berpartisipasi pada momen hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli. Penyerahan donasi dilakukan oleh Branch Manager PT Tempo, Didi Sudiatmo kepada Perwakilan Kepala Rumah Sakit RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, pada Selasa (7 Juli 2020) bertempat di RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih, Bandung.

TRIBUNJABAR.ID - Bandung, 7 Juli 2020 - Turut berpartisipasi dalam momen hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli, hemaviton memberikan dukungan kepada RS Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung melalui donasi bantuan kesehatan berupa produk Vitamin C, hemaviton C1000. Kegiatan ini menjadi bagian dari ajakan hemaviton C1000 kepadamasyarakat dan pejuang kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar siap hadapi new normal.

Angka pertumbuhan kasus Coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia mencapai 1.000 kasus per hari. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mampu mengontrol angka pertumbuhan COVID-19 dalam 6 pekan, sehingga Pemerintah Provinsi memberikan kelonggaran di beberapa kota dan kabupaten untuk memasuki fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau disebut juga new normal, termasuk di area Bandung. Meski telah memasuki fase new normal, masyarakat Bandung tetap perlu waspada dan mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan menjaga kualitas imunitas tubuh.

Memahami kondisi tersebut, hemaviton sebagai salah satu merek unggulan dari Tempo Scan Group, tergerak untuk berkontribusi mendukung kewaspadaan masyarakat Bandung di era new normal. “Kami memahami bahwa dibutuhkan semangat yang kuat dan kerja keras yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tim Gugus Tugas dan tenaga medis dalam menekan dan mengontrol angka pertumbuhan kasus COVID-19. Apresiasi dan dukungan untuk menekan angka COVID-19 perlu dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dan saling jaga kesehatan di masa krusial ini. Sehingga masyarakat Bandung dapat lebih sehat dan siap hadapi hari di fase new normal.” ungkap Aviaska D. Respati selaku Managing Director Brand Portfolio & Communication Consumer Cosmetic and Health Care PT Tempo Scan Pacific, Tbk.

Sebagai wujud apresiasi dan semangat hemaviton terhadap Bandung sekaligus memperingati hari Bhayangkara, hemaviton memberikan donasi kepada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih berupa produk hemaviton C1000 serbuk yang mengandung Vitamin C 1000 mg, Vitamin E, B3, B6 & B12 serta dilengkapi dengan zinc. Selain dapat membantu memelihara imunitas tubuh, kombinasi Vitamin C dosis tinggi dan zinc dapat memberikan perlindungan daya tahan tubuh yang lebih optimal. Kemasan sachet yang praktis dan ekonomis dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumsi Vitamin C yang tinggi di tengah masyarakat, khususnya di tengah pandemi. “Donasi dalam bentuk produk hemaviton C1000 yang kami salurkan menjadi wujud apresiasi dan perlindungan bagi para pejuang kesehatan, sekaligus memberikan semangat dalam perjuangan menghadapi COVID-19,” tambah Avi.

hemaviton C1000 adalah minuman kesehatan dengan Buffered Vitamin C 1000 mg yang bersifat lebih tidak asam sehingga lebih nyaman di lambung dan efektif memelihara daya tahan tubuh. Hadir dalam 3 sediaan yang praktis yaitu kemasan botol, kaleng dan sachet, rangkaian produk ini dapat diperoleh di minimarket, toko terdekat serta toko online kesayangan. Kini hemaviton C1000 juga tersedia varian Less Sugar dengan pemanis alami Stevia. Selain menghadirkan kelengkapan produk sesuai kebutuhan konsumen, hemaviton C1000 juga telah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga menjamin rasa aman dan tenang bagi konsumen dalam mengkonsumsi hemaviton C1000 sehari-hari.

“Rangkaian produk hemaviton C1000 yang lengkap kami hadirkan untuk memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam mengonsumsi asupan yang dapat menunjang kesehatan mereka. Dengan demikian, kami berharap masyarakat Indonesia akan siap hadapi hari dan menyongsong era baru dengan lebih sehat," tutup Avi.