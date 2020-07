Retribusi Makam Hanya Rp 20.000 Per Tahun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru)Kota Bandung, Agus Hidayat, mengatakan di Kota Bandung terdapat 13 tempat pemakaman umum (TPU) dengan jumlah makam terdata mencapai 204 ribu makam. Pada sebagian TPU terpaksa ada makam tumpang karena keterbatasan lahan. Makam tumpang sudah ada di TPU Sinaraga, Pandu, dan Cikutra.

"Ahli waris memilih dimakamkan di Sinaraga, Cikutra, atau Pandu walau harus tumpang, mungkin karena di tengah kota," ujar Agus di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7).

Menurut Agus, dari 13 TPU tersebut TPU yang masih kosong ada di TPU Rancasari, Nagrog, dan Cikadut. Kini Distaru sedang mendata makam khususnya makam yang di-booking. Hal ini karena sebelum 2017 banyak orang yang membeli lahan makam padahal orangnya belum meninggal. Sejak tahun 2017 sistem booking sudah tidak ada lagi.

Agus pun menegaskan biaya retribusi pemakaman di TPU Kota Bandung hanya Rp 20.000 per makam per tahun. "Sesuai aturan retribusi untuk makam baru bagi jenazah muslim Rp 425.000 (pembayaran awal). Sedangkan untuk registrasi per tahun Rp 20.000," ujarnya.

Ia mengatakan, jika dalam tiga tahun tidak membayar retribusi akan diberitahukan kepada ahli warisnya agar melunasi tunggakan. Jika tak ada respons juga dari ahlli waris maka makam itu bisa dipakai jenazah orang lain. Makam itu akan ditumpang karena keterbatasan lahan.

Agus pun minta jika ada pihak yang mematok retribusi hingga ratusan ribu, masyarakat harus mencatat oknum tersebut dan melaporkannya ke Distaru Kota Bandung.

Menurut Agus, ada masyarakat yang merasa biaya Rp 20.000 itu tidak memberatkan sehingga ada juga yang langsung membayar Rp 100.000 untuk lima tahun.

"Kadang ada orang yang dengan Rp 20.000 itu 'kagok' jadi bayar lima tahun. Kadang juga ada yang lupa. Ada juga yang menitipkan ke yang menjaga," katanya.

Agus mengatakan retribusi dari makam selalu mencapai target Rp 4 miliar walau yang bayar retribusi hanya 50 persen dari 204 ribu makam. Untuk mendukung penghijauan, makam tetap dirumputinisasi, tidak boleh ditembok. TPU yang sudah rumputinisasi ada di Rancasari dan Nagrog.