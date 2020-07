Sinopsis Drama Korea Populer My Love From Star, Diperankan Kim Soo Hyun dan Jun Ji Hyun

TRIBUNJABAR.ID - My Love from Star merupakan salah satu drama Korea populer yang rilis pada 2013.

Dibintangi dua aktris top Korea Selatan, Kim Soo Hyun dan Jun Jin Hyun, drama ini berhasil memperoleh rating tinggi.

Di IMDb, My Love from Star mendapat rating 8.3/10, sedangkan di MyDramaList mendapat rating 8.7/10.

Jun Ji Hyun sendiri pernah membintangi drama dan film terkenal lain seperti The Legend Of Blue Sea (2016) dan My Sassy Girl (2001).

Sedangkan Kim Soo Hyun saat ini menjadi salah satu aktor termahal di Korea Selatan.

Ia juga pernah membintangi drama populer seperti Moon Embracing The Sun (2012) dan It’s Okay To Not Be Okay (2020).

My Love from Star juga menjadi salah satu drama yang berhasil trending berminggu-minggu di aplikasi streaming VIU.

Drama Korea ini bercerita tentang seorang manusia alien bernama Do Min Joon (Kim Soo Hyun).

Ia datang bersama sebuah pesawat alien yang mendarat di Bumi pada 1609 zaman dinasti Joseon.

Karena menolong seorang gadis yang jatuh ke jurang, ia tertinggal dari rombongannya.