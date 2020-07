Engku Emran Keluhkan soal Makanan Seusai Cerai dengan Laudya Cynthia Bella, Tanda Merasa Kehilangan?

TRIBUNJABAR.ID - Kehidupan Engku Emran sedikit berubah setelah kehilangan sosok Laudya Cynthia Bella.

Apalagi sejak rumah tangga mereka diisukan hancur karena Bella menyinggung soal pelakor alias orang ketiga sekitar tahun 2019.

Kini seakan kena batunya, Emran mulai meluapkan keluhannya di akun Instagram miliknya.

Engku Emran mengunggah menu makanannya beberapa waktu terakhir ini.

Emran mengeluh jika menu makanannya tidak lengkap.

Tidak ada sayuran, dia hanya menyantap makanan sejenis pastry dan daging di dalamnya dan dihiasi sedikit daun selada dan tomat.

Sembari mengunggah penampakan menu makanannya, Emran menuliskan judul di foto itu.

"Not enuf greens (not enough greens- sayuran tidak ada)," tulis Engku Emran di fitur Instagram Story, Senin (6/7/2020).

Tidak hanya satu kali, hari ini Engku Emran juga mengeluh hal serupa di Instagram.

Lagi-lagi dengan menyesalkan menu makanannya.

Hari ini Emran mengunggah menunya menyerupai kuah kari dengan roti canai dan dua buah butir telur rebus.

Dia juga menulis judulnya jika menunya tidak sehat.

"Sinful chaos," tulisnya.

Enggak ada yang menyiapkan menu makanan sehat lagi, ya, Engku Emran?

IG Story Engku Emran