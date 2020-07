DAM Berikan Potongan Khusus Pembelian Honda Genio di Jawa Barat

BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda Jawa Barat bersama dengan seluruh jaringannya memberikan potongan khusus sebesar Rp. 600.000,- untuk setiap pembelian Honda Genio Series pada periode bulan Juli 2020. Program ini berlaku untuk pembelian secara cash atau kredit.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, Program layanan ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada konsumen setia Honda yang ingin selalu eksis setiap hari bersama Honda Genio.

“Layanan ini diberikan sebagai layanan terbaik untuk kepuasaan konsumen yang ingin memiliki skutik casual fashionable yang memiliki best value secara menyeluruh dari sisi desain, performa, fitur, maupun konsumsi bahan bakar yang irit, serta cocok untuk pemakaian harian,” ujar Lerri.

Honda Genio dipasarkan dengan dua tipe, CBS dan CBS-ISS dengan total 11 varian warna yang stylish serta casual sesuai dengan trend generasi muda saat ini. Tipe CBS yang dipasarkan Rp 17.875.000,- (On The Road Bandung) ini tersedia dalam lima warna, yakni Smart White Blue, Smart Red, Smart Black, Smart Black Red, dan Smart Silver. Sementara itu tipe CBS-ISS yang dipasarkan seharga Rp 18.275.000,- (On The Road Bandung), mendapat enam pilihan warna, yakni Trendy Black Red, Trendy White Blue, Trendy White Red, Trendy White, Trendy Black, dan Fabulous Matte Black sebagai varian spesial.

Bagi konsumen yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program penjualan sepeda motor Honda bisa mengunjungi website www.daya-motora.com dan apabila ada pertanyaan mengenai produk sepeda motor Honda dan berbagai layanan lainnya konsumen dapat menghubungi chatbot DARA yang merupakan sales virtual assistant di nomor telepon 0811-2291-723.

Untuk memberikan keamanan serta kenyamanan konsumen di era New Normal, DAM beserta seluruh jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat menerapkan protokol kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan di area lingkungan dealer Honda. Mulai dari penyediaan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, physical distanding, hand sanitizer dan wajib menggunakan masker. Selain itu, setiap dealer secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa ruangan dan unit display.