Sinopsis K-Movievaganza Trans7 Malam Ini: A Company Man

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - K-Movievaganza Trans7 Senin, (6/7/2020) pukul 21.30 WIB memutar film "A Company Man". A Company Man merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis pada 2012.

Film bergenre thriller ini disutradarai sekaligus ditulis oleh Lim Sang-Yoon.

Para pemain utama dalam film "A Company Man" adalah So Ji-Sub, Lee Mi-Yeon, Kwak Do-Won dan Kim Dong-Joon.

Sinopsis film "A Company Man" dikutip dari asianwiki.com

Film ini adalah kisah dari seorang pembunuh bernama Hyeong Do (So Ji Sub).

Ia bekerja untuk sebuah perusahaan yang menyamar sebagai perusahaan perdagangan logam.

Suatu hari, Hyeong Do mengambil pekerjaan untuk bermitra dengan seorang pria bernama Ra Hoon.

Setelah berhasil mengajak Ra Hoon bekerja sama, maka Hyeong Do harus membunuhnya.

Film A Company Man (asianwiki)

Hyun Yi meminta bantuan kepada Hyeong-Do yang memberikan uang kepada keluarganya.

Kemudian Hyeong Do mengunjungi rumah Ra Hoon di mana ia bertemu istrinya, yakni Su-Yeon (Lee Mi-Yeon).