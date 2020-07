Kawasan Jatiluhur Valley & Resort Diizinkan Buka, Tapi Seminggu Ini Lakukan Persiapan Dahulu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kawasan Jatiluhur Valley and Resort Purwakarta bersiap untuk beroperasi kembali setelah adanya kunjungan dan izin dari Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Anne Ratna mengatakan protokol kesehatan di wisata air sudah menjadi kewajiban bagi pengelolanya di masa AKB, termasuk wisata Jatiluhur.

Anne Ratna pun mencatat pembatasan pengunjung, hingga pengaturan jam operasional perlu diperhatikan untuk wisata air.

Kawasan Jatiluhut Valley and Resort ini terbilang objek wisata yang lengkap dengan menawarkan wisata airnya, seperti waterboom, watersport, dan perahu pesiar.

General Manager Pariwisata dan Hotel Jasa Tirta II, Dadan Hidayat mengatakan, selama seminggu ini pihaknya tengah mempersiapkan untuk pembukaannya, terutama untuk penerapan protokol kesehatannya, khususnya pengaturan jarak pengunjung.

"Lalu ada pelarangan bawa makanan dari luar ke dalam lokasi," ujarnya, Senin (6/7/2020).

Sebelumnya, Jatiluhur Valley & Resort telah diizinkan pada 19 Juni 2020 dan ditargetkan kesiapan operasi seluruh venue pada 15 Juli 2020.

"Jatiluhur Valley and Resort siap memberikan layanan terbaik dan fasilitas untuk liburan aman serta piknik yang nyaman di era new normal ini," ucap Dadan.

Tak hanya membuka seluruh venue, Jatiluhur Valley and Resort juga menggandeng pelaku UMKM di sekitar waduk untuk kembali menjalankan usahanya.

"Kami dorong mereka untuk dapat menjalankan usahanya dengan memberikan bantuan wastafel portabel, face shield, serta sembako," ucap Sekretaris Perusahaan Jasa Tirta II, Nandang Munandar.

Protokol pencegahan Covid-19 yang akan diterapkan di kawasan wisata Jatiluhur Valley and Resort, antara lain pengukuran suhu tubuh, wajib penggunaan masker, penyediaan fasilitas cuci tangan atau penyediaan hand sanitizer bagi karyawan dan pengunjung, penyemprotan disinfektan berkala, penerapan sistem antrian 1 meter, physical distancing, dan mengampanyekan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Untuk pelaksanaan event tahunan seperti The 2nd Jatiluhur Stand Up Paddle & Kayak Exhibition yang direncanakan pada 20 – 21 Juni 2020, The 2nd International Jatiluhur Jazz Festival yang direncanakan pada 24-25 Oktober 2020, dan The 2nd Jatiluhur Heroes Run yang direncanakan pada 8 November 2020 diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan.

