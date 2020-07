IKA FH Unpad Gelar Webinar Krisis Iklim di Tengah Pandemi, Emisi Gas Kaca Justru Menurun Tajam

Laporan‎ Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Alumni (Ika) Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran ( Unpad ) Bandung menggelar Webinar terkait krisis iklim bertemakan Merangkai Gotong Royong Multipihak Menghadapi Krisis Iklim, Sabtu (4/7/2020).

Sejumlah pembicara dalam webinar ini mayoritas para alumni FH Unpad.

Misalnya, Tri Tharyat yang kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Kuwait.

Ratnasari Wargahadibrata dari Kementerian Lingkungan Hidup, Gita Syahrani selaku Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Ida Nirlinda.

Tri Tharyat mengatakan, isu climate change atau perubahan iklim di dunia internasional jadi bahasan yang sangat pelik karena menyangkut banyak kepentingan.

Baik kepentingan kebijakan negara, kepentingan dunia industri hingga kelompok non-government organization (NGO).

"Tapi di tengah pandemi, selama 20 Februari hingga 20 Mei 2020 justru iklim dunia jadi lebih baik. Misalnya, emisi gas kaca menurun hingga 17 persen. Penurunan itu terbesar sepanjang sejarah manusia dan tidak terprediksi sebelumnya. Kita melakukan simply by doing nothing, kita diam di rumah, aktivitas polutan berkurang," ujar Tri.

Emisi gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer. Gas itu terkumpul secara alami namun juga timbul akibat aktivitas manusia. Misalnya, menghasilkan karbondioksida dari bahan bakar fosil, limbah padat hingga bahan bakar kendaraan.

Posisi Indonesia di dunia internasional terkait isu climate change sanga strategis karena Indonesia punya potensi untuk menekan krisis iklim.