Daftar Harga Mobil Toyota Baru Juli 2020, Paling Murah Rp 155 Jutaan dan Termahal New Vellfire

New Toyota Alphard. MPV Luxury ini mendapat sentuhan fitur baru model terbaru yang dirilis di awal 2020 ini.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID - Mobil Toyota memiliki banyak peminat di Indonesia.

Bahkan, salah satu variannya yakni Toyota Avanza, disebut juga sebagai mobil sejuta umat.

Kini, Toyota Avanza memiliki desain baru yang lebih mewah dan tangguh.

Selain Toyota Avanza, ada juga Agya, Calya, Yaris, Kijang Innova, Fortuner yang ramai pembeli di Indonesia.

Untuk harga mobil Toyota di Indonesia pun beragam, mulai dari Rp 150 jutaan, sampai Rp 1 miliar lebih.

Toyota Consultant Officer Bandung, Okky Octavian, menuturkan, harga mobil Toyota OTR Bandung terbaru Juli 2020 yang termurah yaitu New Calya dengan harga Rp 155.260.000.

"Sedangkan yang termahal yaitu mobil Toyota New Alpahard tipe AT dengan harga Rp 1.001.300.000, dan New Vellfire mencapai Rp 1.149.950.000," ujar Okky kepada Tribun Jabar, ditemui di Thee Matic Mall, Jalan Anyar, Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat (3/7/2020).

Okky menambahkan, memasuki awal Juli 2020 ini, Toyota Bandung memberikan promo spesial bagi konsumen yang akan melakukan pembelian mobil baru Toyota.

"Setiap pembelian all unit mobil Toyota akan mendapatkan layanan Astra World 1x24 jam hingga 5 tahun. Selain itu, konsumen juga mendapatkan gratis biaya jasa service berkala hingga 4 tahun dalam 50.000 KM (mana yang tercapai lebih dulu), serta tenor kredit 1-5 tahun," ujar Okky.