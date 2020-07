Daftar Harga Motor Skutik Yamaha 110-155 cc Juli 2020, OTR Bandung

Motor skutik Yamaha All New NMAX 155 connected/ABS dan FreeGo S yang dipajang di Thee Matic Mall, Jalan Anyar, Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat (3/7/2020).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, MAJALAYA - Motor skutik saat ini menjadi pilihan masyarakat di perkotaan mapun pedesaan.

Ragam pilihan membuat konsumen bebas memilih, termasuk kelas mesin 110 cc sampai 155 cc, dengan model yang cukup banyak.

Daftar motor skutik Yamaha 110 cc sampai 125 cc bulan Juli 2020 ini tidak berubah dari model maupun harga.

Yamaha menawarkan banyak model di kelas 110 cc sampai 125 cc. Ada Freego yang dibanderol mulai Rp 19 jutaan, Fino mulai Rp 19 jutaan dan X-Ride di Rp 19 jutaan.

Yamaha Mio tidak ketinggalan. Skutik tersebut ditawarkan mulai Rp 16 jutaan mulai dari varian M3, Mio S dan Mio Z.

Tidak ketinggalan Lexi yang masuk di kelas Maxi Yamaha yang dibanderol mulai Rp 21 jutaan.

Di kelas 155 cc skutik premium juga diisi tiga nama yaitu All New NMax 155, All New NMAX 155 connected/ABS, dan Aerox S Version. Meski sudah ada NMAX baru, model lamanya pun masih dijual.

Marketing Consultan Yamaha Majalaya, Kurniawan Surahman, mengatakan, Ketiga skutik 155 cc tersebut digadang-gadang memiliki harga paling tinggi.

"Terkait harga, All New NMAX 155 connected/ABS mencapai Rp 33.835.000. Untuk All New NMax 155 kelauran lama dihargai Rp. 29.560.000. Sedangkan Aerox keluaran terbaru Rp 29.050.000."