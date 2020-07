Jelang Manchester City vs Liverpool, Jamie Carragher Sebut Josep Guardiola Pelatih Nyeleneh

TRIBUNJABAR.ID, LIVERPOOL - Jamie Carragher selaku legenda Liverpool mengutarakan pandangannya terhadap sosok pelatih Manchester City, Pep Guardiola.

Hal itu ia sampaikan jelang pertempuran sengit antara Manchester City kontra Liverpool di Stadion Etihad, Jumat (3/7/2020) dini hari nanti.

Caragher tak segan menilai sosok Pep Guardiola sebagai pelatih yang memiliki cara berpikir yang out of the box atau nyeleneh.

Guardiola dianggap mampu menciptakan sebuah ide permainan yang baru dan brilian, sehingga hal tersebut sering mengejutkan banyak pihak.

Ekspresi Manajer Manchester City, Josep Guardiola, seusai laga Liga Inggris kontra Chelsea di Stadion Etihad, Manchester, pada 4 Maret 2018. (OLI SCARFF/AFP)

Mantan pemain Liverpool tersebut mengakui Pep Guardiola selalu memiliki cara unik dalam merubah sebuah hal demi kebaikan timnya.

"Apakah Guardiola akan memainkan sesuatu hal yang sedikit berbeda untuk menangani lini serang Liverpool," ujar Guardiola kepada Sky Sports.

"Dia bisa saja memainkan tiga pemain belakang atau memasang tiga bek yang memiliki pertahanan bagus, seperti yang dia lakukan dalam pertandingan tahun lalu ketika ia menempatkan Aymeric Laporte di posisi bek kiri," lanjutnya.

Lebih lanjut, Carragher tak akan merasa kaget seandainya Pep Guardiola menerapkan strategi berbeda dalam laga melawan Liverpool, dini hari nanti.

"Dia sepertinya memiliki sesuatu yang sedikit berbeda ketika melawan Liverpool, jadi saya tidak akan terkejut jika dia melakukan hal tersebut," tambah Carragher.

Ketika disinggung perihal persaingan gelar musim depan, Liverpool dan Manchester City akan kembali menjadi dua tim yang bersaing di jalur tersebut.

Gelandang Inggris Manchester City Phil Foden (kiri) merayakan mencetak gol ketiga timnya dengan striker Argentina Manchester City Sergio Aguero selama pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris antara Manchester City dan Arsenal di Stadion Etihad di Manchester, Inggris barat laut, pada 17 Juni 2020 Liga Premier kembali dengan bersemangat mengantisipasi hari ini setelah 100 hari terkunci tetapi di balik pintu tertutup karena pembatasan coronavirus. (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP)

Walaupun ia menilai Liverpool memiliki keunggulan tertentu, Manchester City juga mempunyai keunggulan dalam hal kualitas pemain dan pelatih.