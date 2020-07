Tetap Tampil Fashionable Saat Online Meeting dengan Koleksi dari Ali Charisma 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hadirnya pandemi Covid-19 tak membuat fashion desainer Indonesia kehilangan kreativitas untuk berkarya.

Adanya virus corona dan membuat industri fesyen harus beristirahat selama kurang lebih 3 bulan lamanya.

Ide-ide untuk membuat sebuah desain terbaru pun justru muncul dari Ali Charisma.

Ia adalah salah satu desainer lokal yang berhasil mengembangkan sayapnya di dunia internasional

Ali Charisma menghadirkan model pakaian ready to wear dengan gaya urban maupun resort wear.

"Di koleksi ini saya fokus kepada sustainable fashion dengan menggunakan bahan-bahan natural terutama viscose buatan Indonesia," ujarnya pada jumpa pers online, Rabu (1/7/2020).

Ali Charisma menggunakan all one size fit all atau all size dengan potongan-potongan zero waste.

Ia mengatakan koleksi perdana kali ini terinspirasi dari kondisi pandemi dimana semua orang harus tinggal dirumah untuk melakukan segala aktifitas.

Koleksi kimono, yukata dan robe yang ia design sedemikian rupa ini menjadi pakaian nyaman yang bisa digunakan saat santai di rumah.

Rancangan koleksi ini tampak begitu fashionable dan cocok digunakan untuk zoom meeting dan kegiatan virtual termasuk untuk social media.

"Kelebihan dari koleksi pertama ini bahannya sangat lembut sehingga sangat nyaman ketika digunakan dan bisa di padu padankan dengan celana," ujarnya.

Koleksi ini juga bisa dijadikan outer untuk Anda yang menggunakan hijab dan tidak.

Begitu juga bisa dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan.

"Untuk prosesnya adalah print dikerjakan dengan batik cap dan hand print atau screen print dengan kualitas yang maksimal. Range harga koleksi ini adalah Rp 200.000-700.000," ujarnya.

