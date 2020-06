CSR BAF “Caring for Children” BAF Bantu Wujudkan Pemerataan Pendidikan Anak Indonesia

Penyerahan donasi CSR BAF Caring for Children kepada GNOTA.

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta, 29 Juni 2020 – Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan yang dihasilkan antardaerah di Indonesia. Padahal setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Melihat hal ini, sebagai bagian dari perusahaan pembiayaan yang memiliki andil dalam memajukan kesejahteraan bangsa, serta mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan seluruh nusantara, PT Bussan Auto Finance (BAF) memberikan sumbangsihnya dengan mengadakan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mewujudkan komitmen berkelanjutan dalam upaya memajukan pendidikan anak Indonesia melalui Program Orang Tua Asuh bertema “BAF Caring for Children 2020”.

CSR “BAF Caring for Children 2020” ditujukan untuk membantu mewujudkan pemerataan pendidikan melalui bantuan pendidikan untuk 400 anak asuh. Program ini merupakan donasi 300 karyawan BAF di seluruh Indonesia melalui Program Orang Tua Asuh untuk 300 anak dan donasi Perusahaan kepada 100 anak dalam rangka perayaan Hari Jadi Gedung BAF Plaza ke-1 yang secara resmi menjadi Kantor Pusat BAF sejak 28 Juni 2019. Gedung yang mengadopsi konsep bangunan yang ramah lingkungan atau green building ini telah menjadi rumah kedua sekaligus kebanggaan bagi lebih dari 800 karyawan BAF.

Peniupan lilin ulang tahun oleh Presiden Direktur BAF Indonesia, Lynn Ramli (Istimewa)

Dalam proses penyaluran donasi, BAF bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai fokus dalam program pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak Indonesia. Nantinya donasi BAF akan disalurkan untuk 400 anak di Kab. Rejang Lebong dan Kab. Seluma, Prov. Bengkulu diantaranya SD Negeri 103 Rejang Lebong, SD Negeri 163 Rejang Lebong, SD Negeri 133 Seluma, dan SD Negeri 137 Seluma selama tahun ajaran 2020/2021.

Penyerahan donasi secara simbolis dari BAF kepada GNOTA dilakukan pada Senin, 29 Juni 2020 di Kantor Pusat BAF (BAF Plaza) di kawasan Jakarta Selatan. Penyerahan simbolis dilakukan secara langsung oleh Presiden Direktur BAF Lynn Ramli yang disaksikan juga oleh jajaran direksi BAF, Senior Management BAF serta perwakilan Orang Tua Asuh BAF Caring for Children. Penyelenggaraan acara ini tetap mematuhi aturan physical distancing dengan membatasi jumlah orang dalam ruangan sesuai dengan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan event pada masa transisi menuju new normal yang dianjurkan pemerintah.

Kemeriahan karyawan BAF selama acara virtual BAF Plaza 1st Anniversary. (Istimewa)

Lynn Ramli, Presiden Direktur BAF, menjelaskan bahwa program CSR BAF Caring for Children ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik untuk anak asuh maupun untuk karyawan BAF sebagai orang tua asuh. “Program ini diinisiasi langsung oleh karyawan BAF dengan melibatkan diri membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Uluran tangan dilakukan dimana para karyawan berkomitmen memberikan donasi setiap bulannya secara sukarela serta menjadi orang tua asuh bagi mereka,” papar Lynn.

Kemeriahan karyawan BAF selama acara virtual BAF Plaza 1st Anniversary. (Istimewa)

Tema Caring for Children kembali diusung BAF sebagai upaya menjaga konsistensi BAF dalam memajukan pendidikan anak Indonesia dan sebagai bagian dari rangkaian program CSR berkelanjutan di bidang pendidikan yang rutin diadakan BAF setiap tahunnya. Di tahun 2019, BAF telah mengadakan program CSR BAF Anniversary “Caring for Children” dan CSR BAF Peduli Year End “Caring for Children” dengan fokus pada bantuan pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak dari keluarga prasejahtera.

Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan elektronik, gadget & perlengkapan rumah tangga, pembiayaan mesin pertanian serta Dana Syariah, BAF akan berupaya untuk melakukan kegiatan CSR secara berkesinambungan setiap tahun sebagai komitmen rasa kepedulian perusahaan terhadap kemajuan pendidikan anak Indonesia. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong semangat anak-anak tersebut untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikannya.