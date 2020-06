Saat Pandemi Covid-19, Wedding Organizer Lebih Banyak Terima Orderan Prosesi Akad Nikah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Munculnya pandemi Covid-19 membuat para calon pengantin harus menunda gelaran resepsi pernikahan.

Sebagian masyarakat pun ada yang memilih menikah dengan gelaran virtual karena saat 3 bulan lalu, tidak dibolehkannya ada keramaian.

Namun saat ini resepsi pernikahan sudah bisa diselenggarakan, dengan catatan harus dilakukan dengan aturan yang ketat.

Melihat kondisi ini, tim Say Hi Wedding Organizer (WO), Hilman Dwi Putra mengatakan selama masa pandemi, tim WO Say Hi sudah pernah menyelenggarakan prosesi pernikahan hanya dalam bentuk akad nikah.

"Tentunya saat akad juga dilakukan di rumah dan sudah izin RT dan RW," ujar Hilman saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Semenjak adanya simulasi resepsi new normal, sebagai pihak WO, Hilman mengaku merespon baik kabar ini.

Hal ini dikarenakan dampak yang dirasakan bagi WO dan vendor yang sudah merencakan resepsi pernikahan sebelum pandemi begitu terasa.

"Adanya protokol yang ketat ini tentu akan kami turuti selagi kliennya pun menyetejuji karena untuk persiapan tersebut tidak murah," ujar Hilman.

Misalnya saja klien harus mempersiapkan barcode yang dimana itu tidak murah dan harus klien yang memberikan dana tambahan.

Sebagai WO, Hilman mengatakan pihaknya hanya merancang apa yang diinginkan pengantin.

"Hingga saat ini sih belum terbayang bagaimana nanti resepsinya tapi yang jelas tamu yang datang juga tidak 100% akan datang karena khawatir," ujarnya.

Oleh karena itu hingga saat ini beberapa klien memilih pernikahan virtual dan akad nikah saja.