Menikmati Senja di Ketinggian Lantai 18, The 18th Restaurant and Lounge Kembali Dibuka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Melihat indahnya pemandangan Kota Bandung dan menikmati senja di atas ketinggian The 18th Restaurant and Lounge menjadi hal indah untuk menenangkan pikiran.

Setelah 3 bulan harus ditutup karena adanya pandemi Covid-19, The 18th Restaurant and Lounge, venue dining yang ikonik di kota Bandung terpaksa ditutup sementara untuk mengikuti anjuran pemerintah.

Kini memasuki era ‘new normal’ resto dan juga lounge yang dikenal dengan berbagai menu grill terbaik juga suasana hangat yang trendi dari lantai tertinggi kembali dibuka untuk tamu.

Memasuki The 18th Restaurant and Lounge yang tepatnya berada di lantai 18 The Trans Luxury Hotel, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan memukau Kota Bandung.

Director of Marketing & Communication The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan di masa ini, tamu tetap bisa menikmati makanan dengan protokol pemerintah terkait Covid-19 sehingga para tamu akan senantiasa merasa nyaman dan aman.

• Pemkab Indramayu Minta Warga Jangan Hamil Saat Pandemi Covid-19, Janin Bisa Stunting

Menikmati Senja di Ketinggian Lantai 18, The 18th Restaurant and Lounge Kembali Dibuka 2 (istimewa)

"Makanan dan minuman yang disajikan telah lolos sertifikasi HACCAP (hazard analysis critical control point) dari lembaga audit makanan dan minuman internasional terkemuka," ujar Anggia, Senin, (29/6/2020).

Ia menjelaskan adanya sertifikasi HACCAP ini adalah bentuk komitmen di dalam memberikan produk makanan dan minuman yang higienis dan aman sangat tinggi.

The 18th Restaurant and Lounge sebelumnya telah dibuka sejak Jumat, 26 Juni 2020 dimana Anda bisa kembali menikmati berbagai menu andalan seperti The 18th Prime Tomahawk, Black Angus Tenderloin, dan berbagai pilihan steak and grill yang menggiurkan.

Tidak hanya itu saja, homade pasta dengan cita rasa yang otentik pun siap untuk dinikmati.

Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menikmati berbagai cocktail dan mocktail yang pas untuk dinikmati sambil menyaksikan indahnya sunset dengan udara segar kota Bandung.

"Banyak pengunjung yang tertarik kesini karena bisa menikmati pengalaman di Lounge Sky Walk, yaitu jembatan kaca setinggi 90 meter yang memicu adrenalin," ujarnya.

Sky Walk ini tidak hanya pas untuk dijadikan spot selfie, tetapi juga sangat cocok untuk dijadikan venue makan malam romantis.

• Surat Bebas Covid-19 Naik KA Jarak Jauh Diperpanjang Masa Berlakunya, Berikut Ketentuan Lainnya

Di era new normal ini, Anggia menjelaskan kapasitas dan lay out restoran disesuaikan dengan protokol physical distancing.

Begitu juga ketika berinteraksi dengan karyawan, tamu tidak perlu khawatir karena selain penggunaan masker, sarung tangan dan face shields (bagi karyawan yang kontak langsung dengan tamu), seluruh karyawan juga dipastikan mengimplementasikan physical distancing.