Smartfren Ajak Generasi Muda #PowerUpPossibilities Bersama Arief Muhammad dan Karin Novilda

Jakarta, 25 Juni 2020 – Setelah meluncurkan Exclusive Membership Plan POWER UP, selanjutnya Smartfren mengajak masyarakat untuk turut serta dalam POWER UP Talks. Acara POWER UP Talks merupakan upaya Smartfren untuk mengampanyekan #PowerUpPossibilities yang bertujuan menginisiasi para kaum muda untuk tetap optimis, inventif, enerjik, dan visioner dalam menjalani passion dan mewujudkannya menjadi hal nyata yang bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri dan orang lain.

POWER UP Talks akan terbagi dalam sejumlah sesi yang bisa disaksikan secara live melalui streaming di akun YouTube Smartfren. Sesi pertama pada Jumat, 26 Juni 2020 jam 18.00-19.00 WIB dan Sesi kedua pada Rabu, 8 Juli 2020 jam 18.00-19.00 WIB. Dalam setiap sesi tersebut, Smartfren mempersembahkan POWER UP Muse sebagai representatif jiwa muda yang bekerja keras sehingga bukan sekadar bermimpi, tapi bisa mewujudkan passionnya itu menjadi suatu pencapaian yang nyata dan menghasilkan impact luar biasa untuk Indonesia.

Pada sesi pertama, POWER UP Talks mengangkat cerita inspiratif dari seorang YouTuber, content creator dan entrepreneur Arief Muhammad. Dia akan berbagi cerita tentang “Mewujudkan Passion Menjadi Content Creator dan Enterpreneur” lalu bagaimana membuka dan memanfaatkan setiap peluang dalam kondisi apapun untuk bisa membuatnya menjadi POWER UP moment. Arief juga akan berbagi tentang cara seorang content creator menyeimbangkan antara idealisme dengan realita yang dihadapi, mengelola passion sehingga menjadi tindakan nyata, seputar tips dan trik dalam menciptakan konten dan bagaimana dia bisa membangun berbagai macam bisnis di sela kehidupannya sebagai content creator.

Pada sesi kedua, POWER UP Talks akan mengangkat cerita dari seorang content creator, influencer sekaligus YouTuber, yaitu Karin Novilda. Dia akan berbagi kisah tentang “Mengubah Keterbatasan Jadi Kekuatan”, yakni bagaimana Karin dapat memanfaatkan kekurangan dalam dirinya supaya menjadi kekuatan. Karin akan berbagi lebih rinci mengenai bagaimana perjuangan pribadinya dengan kesehatan mental, upayanya mengatasi kecanggungan hingga bisa menjadi influencer dengan lebih dari 5 juta followes, cara dirinya menemukan passion, cerita di balik keputusannya untuk bergerak sebagai aktivis sosial, dan bagaiamana dia menjalani serta beradaptasi dengan kehidupan New Normal.

Kegigihan Arief Muhammad dan Karin Novilda dalam membuat konten digital sekarang berhasil menyuarakan kebaikan dan berdampak besar bagi masyarakat. Kisah mereka berdua mewakili visi mengenai mimpi, kerja keras, passion, dan keberanian untuk membuka peluang. Visi yang kemudian menginspirasi Smartfren untuk menciptakan Exclusive Membership Plan POWER UP dan memperkenalkannya ke publik bersama Arief dan Karin.

Febrian Annas, General Manager Digital Acquisition Smartfren mengatakan, “Smartfren memiliki visi mengenai keberanian membuka peluang. Dua hal yang sangat terwakili oleh kisah keuletan Arief Muhammad dan Karin Novilda menekuni passion-nya di dunia digital hingga terwujud menjadi hal nyata yang memberikan impact luar biasa bagi Indonesia. Karena hal itu Smartfren memilih keduanya menjadi brand icon yang kami sebut sebagai POWER UP Museuntuk POWER UP, yakni Exclusive Membership Plan pertama di Indonesia. POWER UP adalah membership plan pertama dari Smartfren yang mendukung dan memberikan kebebesan besar dalam memenuhi semua kebutuhan digital pelanggan. Member POWER UP mendapat kebebasan memilih nomor favorit, memiliki kuota utama dengan masa aktif 168 hari, dan lebih mudah merencanakan paket internet sesuai kebutuhan karena adanya paket add-on dengan bonus kuota progresif.”

Untuk bergabung dan mendaftar sebagai anggota POWER UP hanya bisa diperoleh secara online di www.smartfren.com/powerup atau di aplikasi MySmartfren yang dapat diunduh di App Store ataupun Google Play Store. Kartu perdana yang sudah dipesan akan langsung dikirimkan ke alamat pelanggan.

Paket keanggotaan POWER UP hadir dengan dua pilihan, yaitu POWER UP 12GB seharga Rp68.000,- pelanggan akan mendapatkan kuota 2GB selama 6 x 28 hari, sedangkan di periode keenam, pelanggan akan mendapatkan 3GB. Untuk POWER UP 24GB seharga Rp118.000,- pelanggan akan mendapatkan kuota 4GB selama 6 x 28 hari, di periode 28 hari terakhir, pelanggan akan mendapatkan 5GB. Sedangkan pilihan paket add-on yang disediakan, antara lain: Paket add-on 4GB seharga Rp28.000, Paket add-on 8GB seharga Rp48.000,- dan Paket add-on 16GB seharga Rp78.000,. Selain itu juga tersedia beberapa paket booster untuk aplikasi seperti Youtube, Zoom, TikTok, Instagram, dan Netflix.