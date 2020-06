Klaim JHT BPJAMSOSTEK Bagi Peserta Umum dan Korban PHK Bisa Dilakukan Secara Online, Begini Caranya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak pandemi Covid-19, semua dihadapkan pada era tatanan kebiasaan baru.

Salah satunya adalah penerapan teknologi di berbagai bidang. Cara ini bisa meminimalisir penyebaran Covid-19 sekaligus penerapan social distancing.

Hal serupa diterapkan oleh BPJAMSOSTEK yang menerapkan Era Baru Pelayanan.

"Kami memiliki program layanan secara mudah melalui online yakni melalui Protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK), Protokol LAPAK ASIK. Layanan ini untuk klaim JHT bisa dilakukan secara hibrid melalui kanal online, klaim kolektif dan offline," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cimahi, Aang Supono di Cimahi, melalui pesan elektronik, Rabu (24/6/2020).

Ia mengatakan, kanal LAPAK ASIK Online menerapkan klaim JHT seluruhnya secara daring. Proses dimulai dari registrasi dengan cara mengakses laman antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id., dilanjutkan proses upload dokumen via email dan verifikasi via telepon atau videocall, hingga akhirnya dana ditransfer.

Kanal LAPAK ASIK Kolektif juga diterapkan bagi peserta yang mengalami PHK massal dari perusahaan berskala sedang dan besar.

Khusus ini, BPJAMSOSTEK akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memproses administrasi klaim JHT secara kolektif. Sehingga peserta tidak perlu terlibat langsung dalam proses verifikasi data. Peserta baru berhubungan dengan BPJAMSOSTEK ketika akan memasuki proses pembayaran.

"Bagi peserta yang kesulitan mengakses kanal LAPAK ASIK Online, dapat memanfaatkan kanal LAPAK ASIK Offline. Kanal luring ini diterapkan di seluruh kantor cabang BPJAMSOSTEK melalui bilik-bilik yang dilengkapi layar monitor dan terhubung dengan petugas secara video conference, sehingga tidak ada kontak fisik langsung petugas Customer Service Officer (CSO)," katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat proses, pelayanan juga dilakukan secara "One to Many", dimana satu orang CSO melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan. LAPAK ASIK secara "One to Many" ini mulai diperkenalkan sejak dipersiapkan pada April 2020, dan dijalankan pada Mei 2020. Saat ini kanal layanan tersebut telah diterapkan di seluruh kantor cabang yang memiliki luas ruang yang memadai.

Menurutnya, BPJAMSOSTEK mengembangkan sendiri aplikasi pendukung LAPAK ASIK, menggunakan aplikasi internal yang telah dimiliki (SMILE), dipadukan dengan aplikasi video conferencing TrueConf.

Beberapa cabang yg masih terkendala dengan hardware, untuk sementara menggunakan Aplikasi Video Conference lainnya dengan tetap memperhatikan keamanan data para peserta.

"Walaupun BPJAMSOSTEK Cimahi telah menjalankan inovasi LAPAK ASIK Offline "One to Many", BPJAMSOSTEK Cimahi tetap mengajurkan peserta yang akan melakukan klaim untuk mencoba kanal Online terlebih dahulu, karena paling aman dan nyaman bagi peserta guna menghindari penawaran – penawaran dari calo dan pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Dalam hal pelayanan, pihaknya akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta meskipun ditengah pandemi Covid-19. Untuk kelancaran, pihaknya meminta peserta memastikan semua dokumen yang telah diserahkan lengkap dan bisa dihubungi.

Jika pekerja membutuhkan informasi terkait pelayanan BPJAMSOSTEK atau terkait protokol LAPAK ASIK dapat menghubungi Call Center kami di 175 atau melalui situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan akun resmi BPJAMSOSTEK di Facebook BPJS Ketenagakerjaan atau Twitter @bpjstkinfo. (siti fatimah)