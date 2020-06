Harga Cabai Merah Lokal Melesat Dua Kali Lipat Setelah Dibukanya Hotel dan Restoran

Laporan wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Dalam seminggu ini harga cabai merah lokal tanjung tingkat eceran di Pasar Manis Ciamis naik tajam dari Rp 20.000 per kg menjadi Rp 45.000 per kg. Naiknya lebih dari dua kali lipat.

“Cabai merah lokal naiknya tajam. Hari ini sudah Rp 45.000 per kg padahal minggu kemarin masih di kisaran Rp 20.000-25.000 per kg,” ujar Desi, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis, kepada Tribunjabar.id, Rabu (24/6/2020).

Harga cabai lainnya, kata Desi, relatif stabil seperti harga cabai merah keriting dan cabai besar TW Rp 30.000 per kg dan cabai merah rawit Rp 30.000 per kg.

Naiknya harga cabai merah lokal tanjung tersebut, menurut Desi, karena berkurangnya pasokan ke pasar pasar lokal. Pasokan cabai merah lokal banyak tersedot ke kota kota besar seperti Jabodetabek dan Bandung menyusul mulai dibukanya rumah makan, hotel, dan katering dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Dalam seminggu ini pula harga mentimun naik dua kali lipat, yakni dari Rp 4.000 per kg menjadi Rp 8.000 per kg. Harga jengkol juga melejit dari Rp 30.000 per kg jadi Rp 40.000 per kg. Harga bawang merah dalam seminggu ini, kata Desi, stabil, yakni Rp 48.000 per kg berikut bawang putih Rp 30.000 per kg, bawang bombai Rp 30.000 per kg, buncis Rp 8.000 per kg, dan wortel Rp 12.000 per kg. (*)