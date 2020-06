Begini Pernikahan di The Trans Luxury Hotel Bandung Saat New Normal, Mulai Rp 350 Ribu Net/Orang

Siaran langsung talkshow and workshop Luxurious Dream Wedding in The New Normal di Instagram

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak dihadapkan pandemi Covid-19, pasangan calon pengantin diharuskan untuk menerima kondisi bahwa pernikahan impian mereka belum bisa dilaksanakan sesuai rencana awal.

Berbagai rangkaian acara indah yang telah disusun untuk memadukan dua hati terpaksa tertunda untuk menunggu saat-saat yang lebih tepat.

Kini, memasuki era new normal, sudah saatnya para pasangan calon pengantin untuk menata kembali rencana pernikahan impian yang sempat tertunda.

Hal terpenting dalam mewujudkan pernikahan impian di era new normal ini tentunya adalah memastikan higienitas juga keselamatan, baik itu bagi pasangan calon pengantin, keluarga, maupun tamu undangan

Melihat kondisi ini, The Trans Luxury Hotel Bandung memiliki venue tepat mewujudkan pernikahan impian bagi para pasangan calon pengantin.

Protokol keamanan Covid-19 pun dilakukan dengan dibuka kembali kesempatan bagi para calon pengantin untuk mewujudkan hari bahagianya.

Dalam siaran langsung talkshow and workshop Luxurious Dream Wedding in The New Normal di Instagram, The Trans Luxury Hotel mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari pernikahan impian yang mewah namun tetap mengutamakan keamanan, kesehatan serta higienitas.

Director of Marketing & Communication The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan beberapa prosedur yang diwajibkan adalah pengecekan suhu bagi para tamu, karyawan maupun vendor sebelum memasuki hotel.

"Selama di hotel juga harus menggunakan masker, adanya penempatan hand sanitizer, physical distancing dalam pengaturan antrian masuk ke dalam venue, meminimalisir kontak dengan mengganti standing buffet style menjadi seated buffet style," ujar Anggia, Selasa (23/6/2020).

Selain itu adanya penerapan kapasitas maksimal dalam satu ruangan dan memastikan seluruh area hotel sudah dilakukan sanitasi dengan menggunakan disinfektan yang tersertifikasi secara internasional mampu membunuh bakteri maupun virus termasuk virus corona.

Selain itu, bagi para calon pengantin yang berencana untuk menggelar akad nikah di The Trans Luxury Hotel, terdapat penawaran spesial dengan harga mulai dari Rp 350.000net/orang.

Para calon pengantin akan mendapatkan berbagai fasilitas mewah untuk pelaksanaan pernikahan di The Trans Luxury Hotel Bandung.

"Kami menyediakan venue yang dapat digunakan untuk akad nikah, menu makan siang spesial dari tim culinary The Trans Luxury Hotel dengan konsep family style, complimentary bunga segar untuk dekorasi meja akad nikah, penggunaan screen, proyektor serta sound system," ujarnya.

Konsep pernikahan yang menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah ini dihadirkan untuk membuat pasangan calon pengantin, keluarga maupun tamu undangan yang hadir merasa nyaman dan aman.