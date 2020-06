Penerima BLT Ditetapkan Lewat Musyawarah Desa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Pemkab Ciamis sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) desa yang bersumber dari dana desa (DD) untuk warga terdampak Covid 19 sebesar Rp 50 miliar.

“Penyaluran BLT itu Rp 25 miliar bulan Mei dan Rp 25 miliar di bulan Juni ini. Nanti pada Juli, bulan ketiga itu Rp 25 miliar lagi," kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ciamis, Dian Herdiana, kepada Tribun, Senin (22/6/2020).

Jumlah penerima BLT desa tahap pertama, Mei, Juni dan Juli sekitar 41.000 keluarga (KK) yang tersebar di 258 desa di 27 kecamatan. Besaran BLT-nya Rp 600.000 per KK per bulan.

Sesuai Permende No 7/2020 dan Permenkeu No 50/2020 untuk BLT Desa bulan ke-4, 5. dan (Agustus, September dan Oktober) besarannya berubah menjadi Rp 300.000 per KK per bulan.

Pemkab segera menyusun nominatif penerima BLT desa bulan ke 4,5 dan 6 tersebut dengan mengevaluasi penerima BLT desa tahap pertama. Apakah ada yang salah sasaran, apakah ada yang berhak tapi tidak tercatat.

Daftar nominatif penerima BLT desa tahap II ditetapkan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan Juni dan diusulkan Juli untuk pencairannya.

Jumlah penerima BLT desa tiga bulan berikutnya tersebut bisa sama, bisa berkurang, atau malah bertambah. Semua bergantung usulan tiap desa. Pemerintah desa (pemdes) harus mengusulkan program padat karya dan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita untuk mengantisipasi terjadinya stunting (balita kerdil) selama pandemi Covid-19.