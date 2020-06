Pembelajaran Terhenti Akibat Covid-19, Teknologi Ini Bantu Pesantren Mandiri & Berdaya Saing Global

Webinar dengan tema Pesantren Go Digital dalam Mewujudkan Pesantren Mandiri dam Go Global di Era New Normal, Jumat (18/6/2020).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pesantren di Jawa Barat untuk mandiri dan bisa berdaya saing global baik dari sisi pembelajaran maupun secara ekonomi.

Pesantren diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

Terlebih ditengah wabah Covid-19 yang juga sempat berpengaruh terhadap proses kegiatan di pondok pesantren.





"Sejalan dengan pemerintah yang ingin memajukan pesantren yang berdaya saing global, Telkom mendukung dengan meluncurkan platform khusus pesantren, melalui Pesantren Go Digital," kata Direktur Digital Business Telkom, Faizal R Joemadi pada acara webinar dengan tema "Pesantren Go Digital dalam Mewujudkan Pesantren Mandiri dam Go Global di Era New Normal, Jumat (18/6/2020).

Menurut Faizal, pondok pesantren dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam, juga didorong mandiri secara ekonomi dengan pengembangan wirausaha dan UKM.

Karena itu, pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, baik dari sisi pendidikan maupun ekonomi.

Menurut data dari Kementrian Agama RI, di tahun 2020 ini jumlah pesantren tercatat sebanyak 28.194 dengan 5 juta santri mukim.

Jika ditotalkan dengan santri yang tidak mondok di ke pondok pesantren dan sebaliknya serta taman-taman pendidikan Al-Qur’an dan madrasah, maka jumlah santri di Indonesia diperkirakan mencapai 18 juta orang dengan kurang lebih 1,5 juta tenaga pengajar.

Pada saat pandemi Covid-19 saat ini, kata Faizal, membuat pesantren dihadapkan pada berbagai masalah terutama pada proses pembelajaran yang terhenti karena keterbatasan akses digital baik dari sisi pesantren maupun dari sisi santri dan tenaga pengajar.