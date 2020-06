Temuan Terbaru, Produk Kesehatan Ini Efektif Bunuh 99,9 Persen Virus Sars Cov-2 Penyebab Covid-19

TRIBUNJABAR.ID - Penyeran virus corona atau Covid-19 di sejumlah darah di Jawa Barat atau di Indonesia masih diwaspadai.

Bukan hal yang tak mungkin jika gelombang kedua korban serangan virus corona berjatuhan jika masyarakat tidak disiplin dalam menjalani anjuran pemerintah dalam melaksanakanprotokol kesehatan.

Di tengah kehawatiran itu, ada kabar baik dari hasil penelitian terhadap produk kesehatan Povidone-Iodine (PVP-I).

Studi in vitro Duke-National University Singapore membuktikan Povidone-Iodine (PVP-I) efektif membunuh 99,99% virus SARS CoV-2 penyebab Covid-19 dalam waktu 30 detik.

Dengan adanya temuan terbaru ini, diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan ekstra kepada masyarakat dalam konteks pencegahan, khususnya tenaga kesehatan yang berisiko tinggi terpapar infeksi silang COVID-19.

Dengan adanya hasil studi ini pusat-pusat pendidikan, rumah sakit dan Rumah Sakit Rujukan yang menangani COVID-19 dihimbau untuk dapat menjadikan informasi ini sebagai referensi dalam penanganan COVID-19 dan jika dimungkinkan dapat juga melakukan penelitian.

Dalam rilis yang diterima Tribunjabar.id, Director of Medical Affairs Mundipharma, Dr. Harsha Arumugam, MD, PhD mengatakan, “Penelitian terbaru PVP-I dilakukan oleh Duke-National University Singapore, di mana peneliti meneliti efikasi PVP-I yang terdapat pada produk BETADINE Antiseptic Solution (konsentrasi PVP-I 10%), BETADINE Antiseptic Skin Cleanser (konsentrasi PVP-I 7,5%), BETADINE Mouthwash and Gargle (konsentrasi PVP-I 1%), dan BETADINE Throat Spray (konsentrasi PVP-I 0,45).

Hasil riset menunjukkan berbagai konsentrasi PVP-I yang terkandung dalam keempat produk BETADINE ini mampu membunuh 99,99% virus SARS CoV-2 dalam 30 detik, di mana hal ini menunjukkan kemampuan virucidal yang sangat kuat.”

Selain itu, efikasi PVP-I terhadap human coronavirus juga telah direkomendasikan dalam 4 jurnal kesehatan lainnya, yaitu:

