Twelve Bloem Brand Lokal Bandung yang Konsisten Usung Etnik Heritage Fashion Mulai Dibanjiri Orderan 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Twelve Bloem, yang merupakan brand lokal dari Bandung yang konsisten mengusung etnik heritage fashion sejak beberapa tahun terakhir, mulai menunjukkan geliat perkembangan positifnya pada masa menjelang new normal Covid-19 ini.

Brand yang berdiri sejak Desember 2016 ini sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan fashion di Tanah Air serta beberapa exhibition di negara lain.

Ketika industri fashion secara umum masih lesu akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, perlahan tapi pasti brand etnik satu ini mulai kembali dibanjiri orderan baik online maupun offline.

• Butik Twelve Bloem, Tawarkan Pakaian Bernuansa Etnik, Pemiliknya Wanita Cantik Mantan Atlet Basket

Twelve Bloem (Tribunjabar/Putri Puspita Nilawati)

Disambangi di butiknya yang beralamat di Jalan Lapangan Supratman Nomor 4 Kota Bandung, Maharani sang pemilik brand yang ramah dan selalu tersenyum ini bercerita tentang bagaimana bisnisnya bertahan selama masa pandemi Covid-19.

Diakuinya pandemi global itu berimbas kepada menurunnya jumlah pembeli produknya, baik secara online maupun offline, juga beberapa kegiatan seperti pergelaran fashion show dan exhibition yang terpaksa ditunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

“Store utama sempet tutup sekitar 2 minggu awal pandemi merebak, lalu akhirnya tetap buka karena mengurus pengiriman online tetapi waktu operasional dikurangi hingga pukul 3 sore. Sedangkan outlet Twelve Bloem yang bertempat di lantai 2 Kartikasari (UNITY) Dago hampir full tutup selama 3 bulan dan baru sekitaran satu minggu lalu kembali buka walaupun pengunjung masih sedikit,” katanya.

Twelve Bloem (Istimewa)

Sepi pembeli karena diberlakukannya PSBB di Kota Bandung tak membuatnya pesimistis.

Buktinya Twelve Bloem tetap mengeluarkan koleksi untuk hari raya Idul Fitri kemarin, serta melakukan beberapa photo session untuk launching beberapa artikel terbarunya, sambil terus memproduksi belasan artikel fashion bernuansa tenun dan batik yang disiapkan untuk para pelanggannya nanti setelah daya beli masyarakat mulai kembali membaik.

“Untuk promo special selama penjualan belum kembali normal, strategi penjualan online kita kasih discount one two three, sedangkan pelanggan walk in store mendapat gift berupa kalung etnik atau clucth cantik...” katanya menjelaskan.

"Discount one two three adalah potongan harga sebesar 10 % untuk pembelian 1 produk, 20 % untuk pembelian 2 produk, dan 30 % untuk pembelian diatas 3 produk..." lanjutnya sambil memperlihatkan beberapa koleksi premiumnya yang sebenarnya sudah disiapkan untuk sebuah acara fashion besar di Kota Bandung akhir Juli nanti.

Membanderol harga sekitaran 300 ribu hingga 2 juta rupiah, Twelve Bloem menyediakan berbagai pakaian etnik formal dan nonformal dengan kualitas premium yang unik dan sedikit berbeda dari brand sejenisnya.

Twelve Bloem (Istimewa)

Saat ditanya apakah Twelve Bloem mengeluarkan artikel masker kain bermotif batik ataupun tenun untuk meningkatkan omzet toko miliknya, Maharani yang hari itu sedang kedatangan teman-temannya dari komunitas Bandung Fashion Society (BFS) menjawab dengan ringan bahwa Twelve Bloem tidak memproduksi masker kain etnik karena beberapa temannya sudah ada yang membuat, sehingga dia masih konsen memperbanyak koleksi Ethnic Bomber Jacket-nya karena permintaan yang masih tinggi dari para pelanggan.

"Bandung sedang romantis cuacanya, cocok banget loh akhirnya kita bisa duduk-duduk minum kopi di kedai menjelang senja pake jaket ethnic bomber yang gemes banget motif dan warnanya, supaya tetap stylist kan setelah berbulan-bulan stay at home..." sahutnya sambil tertawa.

Untuk kalian para pecinta pakaian etnik dari kain wastra Indonesia, datang langsung ke Twelve Bloem store ataupun pesan via online dari instagram @twelvebloem pun tetap bisa, kalian akan disuguhkan dengan berbagai pilihan pakaian ready to wear etnik yang sungguh menggoda mata.

Kalo bukan kita yang mencintai produk sendiri, siapa lagi bukan ? (*)