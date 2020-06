Sangu Bancakan Sabandung Masih Berlanjut, Semangat Warga Kota Bandung Tetap Menyala di Tengah Covid

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersyukur, semangat gotong royong masyarakat Kota Bandung di tengah pandemi Covid-19 tetap menyala.

Salah satunya di Kecamatan Gedebage yang terus menggelar Sangu Bancakan Urang Bandung ( Sabandung).

"Alhamdulillah dengan semangat gotong royong masyarakat sangat luar biasa hampir setiap hari ada program Sabandung," ujar Yana, usai mengunjungi Dapur Umum Sabandung Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jumat (19/6/2020).

Yana mengapresiasi warga yang membuat dapur umum dan memberikan makanan kepada warga yang membutuhkan atau terkena dampak pandemi Covid-19 dan mberharap, program Sabandung bisa terus berlanjut.

Sementara itu, Camat Gede Bage, Dodit Ardian Pancapana mengatakan, warga terus menggerakan program Sabandung dengan segala sumber daya yang ada.

"Setelah diinisiasi oleh Ibu Wali Kota, warga terus bergerak (dalam program Sabandung). Sumber dayanya dari PIPPK (Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan) dan juga dari swadaya masyarakat," katanya.

Menurut Dodit, pihaknya mengombinasikan Sabandung dengan lumbung-lumbung di tiap RW.

Lumbung tersebut berfungsi mengumpulkan hasil swadaya masyarakat di RW-nya masing-masing.

"Setelah terkumpul lalu dimasak. Bahannya itu dari Lumbung tersebut. Makanan Sabandung untuk warga yang paling terdampak, bisa saja hari ini si A, Jumat depan si B, bisa berbeda-beda," ujarnya.

Dodit mengatakan, untuk RW yang kekurangannya lebih banyak, biasanya pakai subsidi silang, dibuat program one to one, satu RW membantu RW yang lain, jadi semacam Sister RW. (tiah sm)