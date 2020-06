DPDR Jabar tentang Polemik Pelantikan Kadisdik Jabar, Lebih Baik Fokus pada Tiga Masalah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan Dedi Supandi yang baru beberapa hari dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus fokus terhadap tiga tugas berat yang harus diselesaikan di awal tahun ajaran baru 2020-2021. Dia disorot dengan berbagai komentar setelah dilantik menjadi orang nomor satu di dunia pendidikan di Jabar.

"Kalau saya lihat sih, ketika ini sudah ada keputusan dari Gubernur untuk mengangkat orang tertentu, ya, namanya keputusan publik, apalagi untuk posisi Kepala Disdik Jabar yang mengelola sekian belas triliun rupiah, memang kontroversi selalu ada," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Kamis (18/6/2020).

Sebagai anggota Komisi V, katanya, pihaknya memang sangat menghargai masukan-masukan dari masyarakat dan nantinya akan menanyakan polemik pelantikan tersebut kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Tapi juga sekarang ini banyak agenda yang sangat penting, yang membuat kita jangan sampai sibuk dengan polemik dulu. PPDB lagi di puncak-puncaknya. Senin depan pengumuman PPDB tahap I, dua minggu lagi tahapan zonasi, dan lain-lain. Sementara kan, kontroversi macem-macem sudah banyak, ada titip-titipan dan lainnya. Jadi kita nomor satukan di sini, selesaikan dulu tanggung jawab beliau yang baru," katanya.

Kedua, kata Abdul Hadi, pada tahun ajaran baru ini ratusan kepala sekolah belum dilantik dan surat keputusannya belum beres. Ratusan pengawas pun mengalami nasib sama.

Masalah ketiga, katanya, adalah penggratisan iuran bulanan peserta didik baru di tingkat SMA, SMK, dan SLB, yang dikelola Pemprov Jabar dan bantuan untuk siswa tak mampu di sekolah swasta.

"Ini kebijakan baru, iuran pendidikan bulanan gratis ini akan timbul polemik baru pada pelaksanannya. Sekolah boleh mungut apa, yang boleh dipungut apa dan yang tidak. Ketiga ini harus diselesaikan. Jadi fokus dulu kita semua yuk, supaya permasalahan terberat ini terselesaikan," katanya.

Jika Dedi Supandi tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, katanya, Gubernur dapat mengevaluasi. Sedangkan jika kinerjanya bagus, Dedi Supandi berpeluang meneruskan tugas di jabatan barunya ini.

"Kalau memang ternyata tidak menguntungkan dan malah merugikan, Pak Gubernur bisa melakukan revisi, tapi kalau bagus kan, ngapain? Sekarang ini first in first, hal terpenting, kita bereskan dulu tiga pekerjaan tadi. Kita harus bereskan siapa pun kepala dinasnya, itu lebih prioritas dibanding tentang sah tidaknya kadis ini, jika akhirnya sekian ratus ribu siswa dan 1,8 juta anak yang mau sekolah akadnya tidak tertunaikan gara-gara diskusi," katanya. (*)