Band Asal Bekasi Close To Breathe Merilis Video Clip Terbaru yang berjudul "TAKKAN KEMBALI"

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - Close To Breathe, Band alternative rock asal Bekasi melakukan kolaborasi dengan vokalis asal Bandung Mbenk yang merupakan salah satu personil dari Stand Here Alone. Kolaborasi karakter vocal Mbenk dengan Close To Breathe membuat karakter lagu ini lebih berisi dan sangat dinikmati bagi penggemar musik Alternative Rock/Pop Punk.

Mbenk yang juga pencipta lagu yang berjudul "Maaf" ini mengatakan bahwa dia sangat senang membawakan lagu ini yang penuh makna dan emosional bagi pendengarnya. Dia sendiri juga mengakui belum pernah membawakan lagu yang bergenre musik seperti Close To Breathe sehingga memiliki pengalaman unik tersendiri.

Keseriusan Close To Breathe dalam berkarya terlihat jelas dengan cara mereka mengemas lagunya yang bisa dilihat pada Video Klipnya.

Band bergenre Alternative Rock ini terus berinovasi pada warna musiknya. Sebelumnya mereka sudah berhasil meluncurkan Video Klip yang berjudul "Remukan Harapan", dan baru baru ini mereka merilis kembali Video Klipnya terbarunya yang berjudul "Takkan Kembali".

Menurut mereka, dengan berbekal keseriusan dalam membuat lagu berserta proses lainnya akan menghasilkan karya yang menarik serta bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat.

Lagu ini terasa emosional yang tergambarkan pada lirik lagu “Takkan Kembali” yang mewakili sebuah perasaan seseorang.

Band yang dimotori oleh Guntur ini berkomitmen untuk terus membuat karya dengan mengikuti perkembagan saat ini. Menurutnya tidak hanya teknologi yang terus berkembang tapi karya juga harus berkembang, sehingga menghasilkan karya akan terus dikenang nantinya.

Dalam proses Rekaman lagu ini pun Close To Breathe dibantu oleh Arie Anwar dari Underneath. Arie sendiri juga salah satu Musisi yang berasal dari Bandung yaitu personil Band Bye Bye Bunny dengan Genre Deathcore.

Close To Breathe memperlihatkan keseriusan mereka untuk terus berkarya dengan membuat sebuah karya lagu dengan bersenjatakan lirik tajam dan juga sentuhan aransemen musik yang sempurna sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan pendengarnya.

Close To Breathe sendiri mempunyai rencana untuk merilis semua lagunya yang ada pada Album terbaru mereka pada akhir tahun 2020 ini serta berharap agar semua lagunya dapat di terima dan dinikmati oleh semua kalangan.

Dukung mereka untuk terus berkarya, Support terus untuk Close To Breathe