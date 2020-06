Momen Langka, Hotman Paris dan Ustaz Abdul Somad Mengobrol, Pengacara Kondang Itu Tuai Pujian

Via Tribunnewsmaker

TRIBUNJABAR.ID - Pengacara, Hotman Paris berbincang dengan Ustaz Abdul Somad melalui komunikasi secara digital.

Obrolan keduanya ini ditayangkan melalui siaran langsung di Facebook dan Youtube Ustaz Abdul Somad pada Sabtu (13/6/2020).

Kabar ini pun sebelumnya sudah dibagikan Ustaz Abdul Somad melalui postingan di Instagram-nya.

Kini, setelah perbincangan itu berlangsung, giliran Hotman Paris yang membagikan video perbincangan tersebut.

Melalui Instagram, Hotman Paris mengunggah video teaser cuplikannya yang ngobrol dengan sang ulama.

Ternyata ia mengunggah video obrolan lengkapnya itu di channel Youtube-nya.

"Nonton selengkapnya di youtube: Hotmam Paris Official. Topik: Born To Be Lawyer!!!!Segera subscribe !

Kok Pak Ustad tau nama kampung hotman Paris : Laguboti , daerah Toba," tulis Hotman Paris.

Postingan pengacara kondang ini pun langsung banjir komentar.

Banyak di antara mereka yang memberikan pujian kepada Hotman Paris yang telah berbincang dan membuat konten dengan Ustaz Abdul Somad.