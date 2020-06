Bulan Depan Tarif Angkutan Umum di Cimahi Naik 40 Persen, Trayek Mana Saja?

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Ada empat trayek Angkutan Kota (Angkot) di Kota Cimahi yang akan mengalami kenaikan tarif.

Rencananya, kenaikan tarif tersebut direalisasikan pada awal Juli 2020.

Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengatakan kenaikan tersebut sebesar 30 persen hingga 40 persen.

"Trayek pertama yaitu Terminal Pasar Antri menuju Terminal Cimindi, kemudian Terminal Pasar Antri menuju Cibeber via Baros, Terminal Pasar Antri menuju Cibeber via Contong, dan Citeureup menuju Terminal Cimindi via Pemkot," kata Ranto Sitanggang, Selasa (16/6/2020).

Ranto mencontohkan, salah satu trayek yang mengalami kenaikan ialah trayek Citeureup menuju Terminal Cimindi via Pemkot biasanya Rp 4.000, jika mengalami kenaikan 30 persen maka tarifnya menjadi Rp 5.000.

"Itu tarif penumpang umum, ya, kalau tarif bagi pelajar beda lagi," katanya.

Rencana kenaikan tersebut diharapkannya tidak memberatkan pengguna jasa angkutan umum atau penumpang.

