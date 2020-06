Sempat Naik Setelah Lebaran, Kini Harga Ayam Broiler Merosot Tajam

Laporan wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Harga ayam ras pedaging jenis broiler (BR) di Ciamis merosot tajam. Padahal saat setelah Lebaran sampai pekan pertama Juni harga ayam BR hidup sempat naik ke angka Rp 23.000-24.000 per kg di tingkat peternak.

“Tiga hari ini harga ayam BR di tingkat peternak turun menjadi di kisaran Rp 20.500-21.000 per kg hidup di Ciamis dan Tasikmalaya,” ujar Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (P2AP) Ir H Kuswara Suwarman MBA, kepada Tribun, Selasa (16/6) .

Kuswara tidak mengetahui persis penyebab anjloknya harga ayam BR hidup tersebut. Mengingat stok ayam ayam BR di sentra produksi Ciamis dan Tasikmalaya saat ini dikuasai para integrator (perusahaan besar perunggasan) bukan peternak mandiri atau peternak plasma inti. Di sektor peternakan ayam BR tinggal hanya 5 poultry shop (PS) yang bertahan. Sedangkan di budidaya ayam pedaging jenis layer jantan di Ciamis dan Tasikmalaya peternakan rakyat masih dominan dengan 26 PS yang bertahan.

“Harga ayam layer jantan di tingkat peternak sekarang lagi bagus, sampai Rp 35.000 per kg hidup. Diterima di Jakarta Rp 38.000 per kg hidup. BPP (BEP) pejantan masih di kisaran Rp 26.000 per kg,” kata Kuswara. (*)