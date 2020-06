Besok Kawasan Wisata Jatiluhur Valley dan Resort Dibuka, tapi Sejumlah Even Tahunan Diundur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - JasaTirta II Jatiluhur kembali membuka kawasan Jatiluhur Valley and Resort mulai Senin (15/6/2020).

Pembukaan kawasan wisata ini mengikuti aturan Gubernur Jabar nomor 46 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah kabupaten/kota sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Kabupaten Purwakarta berdasarkan keputusan gubernur masuk dalam kategori zona biru. Dengan begitu, General Manager Pariwisata & Hotel, Dadan Hidayat mengatakan pihaknya bakal membatasi sekitar 30 persen dari kapasitas pengunjung dan hanya buka mulai pukul 06.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Sementara untuk operasional Hotel Pesanggrahan dan Hotel Istora, Dadan menyebut tetap beroperasi seperti biasa dengan batasan 50 persen dari fasilitas layanan hotel.

• BIP dan Istana Plaza Besok Buka, Pakai Smart Counter untuk Hitung Keluar Masuk Pengunjung

"Kami tetap perhatikan protokol kesehatan saat buka nanti, seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, penyediaan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer bagi karyawan dan pengunjung. Selain itu, kami semprotkan pula disinfektan maksimal 4 jam sekali, serta penerapan sistem antrian 1 meter juga physical distancing," ujarnya, Minggu (14/6/2020).

Selanjutnya, Direktur Keuangan & SDM Jasa Tirta II ,Haris Zulkarnain menjelaskan pelaksanaan even tahunan seperti The 2nd Jatiluhur Stand Up Paddle & Kayak Exhibition yang awalnya rencana pada 20-21 Juni 2020, The 2nd International Jatilihur Jazz Festival rencana pada 24-25 Oktober 2020, dan The 2nd Jatiluhur Heroes Run rencana pada 8 November 2020 diundur pada batas waktu yang tak ditentukan.

"Kami undur sambil tunggu perkembangan penyebaran Covid-19 sesuai arahan pemerintah dan WHO," ujarnya.

• Tiga Objek Wisata di Bandung Timur yang Patut Dikunjungi Saat New Normal, Sejuk Menggairahkan