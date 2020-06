Tak Mau Hanya K-Pop dan Dance Cover, Hansamo Bandung Ingin Buat Acara Full Content

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Hansamo yang terdaftar mencapai 2.000, tapi tidak semuanya aktif.

Hansamo juga kiprahnya sedang meredup karena sulitnya regenerasi.

Pada 2006 sampai 2014, kata Adhan, yang mendaftar untuk menjadi anggota Hansamo sangat banyak.

Menurutnya, peminatnya semakin lama semakin berkurang.

"Pendapat pribadi saya, komunitas itu bukan lagi wadah untuk mencari informasi, karena sekarang itu orang sudah pintar mencari informasi sendiri," katanya.

Para anggota Hansamo, yang pada saat daftar masih sekolah di SMA, sekarang sudah ada yang kuliah, sudah berumah tangga, ada yang sudah jadi dokter, atau yang lainnya.

Kelas Kpop Cover Dance: Hansamo Modern Dance (Tricky Wickey mengcover idol Twice). (Istimewa)

• Hansamo Bandung, Berawal dari Seru-seruan Hingga Cinta Budaya Korea

• Petugas Wisata Bukit Sanghyang Dora di Majalengka Bubarkan Warga yang Berkunjung, Kades Kecolongan

Menurutnya, sangat sulit bagi Hansamo untuk regenerasi karena sekarang komunitas bukan pilihan untuk menyalurkan hobi. Bahkan, Adhan berpendapat, Hansamo itu meredup.

"Kalau dulu ada gathering bulanan, ada kuis. Kalau sekarang lebih ke even tahunan. Sekalinya keluar maksimal. Kasih hadiah yang banyak. Promonya juga oke. Bantuan dananya juga bagus. Maksimalnya di situ saja," katanya.

Dalam perjalanannya, Hansamo Bandung pernah menggelar Korean Nasional Festival. Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan komunitas entertainment di Bandung dan kegiatan itu terhenti.

Namun, Hansamo membikin acara sendiri dengan nama Hallyu Come On. Hallyu Come On terakhir diadakan pada 2017.