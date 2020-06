RESMI Supercar Lamborghini Huracan EVO AWD Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan dan Fitur Terbarunya

Istimewa via Kompas.com

Mobil supercar berlogo “banteng mengamuk” Lamborghini Huracan EVO AWD tersebut tampil mencolok dengan warna oranye atau tepatnya Arancio Xanto.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ragam dan model supercar di Indonesia terus bertambah jumlahnya.

Mobil supercar Lamborghini Huracan EVO AWD resmi dihadirkan Prestige Motorcars di Tanah Air, belum lama ini.

Mobil berlogo “banteng mengamuk” tersebut tampil mencolok dengan warna oranye atau tepatnya Arancio Xanto.

Huracan EVO AWD tersebut dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, diperkenalkan secara resmi ke publik oleh importir umum terkemuka di Indonesia, Prestige Motorcars di showroom Prestige, Pluit, Jakarta Utara, Jumat (12/6/2020).

Huracan EVO merupakan evolusi dari tenaga V10 yang paling sukses dari Huracan sejak pertama kali diperkenalkan pada 2014 untuk menggantikan generasi sebelumnya, yakni Lamborghini Gallardo.

Prestige Motorcars hadirkan Lamborghini Huracan EVO AWD (Istimewa via Kompas.com)

Supercar ini dibekali dengan mesin 5.2 liter V10 naturally aspirated dengan 640 tk pada 8.000 rpm dan torsi 600 Nm pada 6.500 rpm.

Berkat berat kering 1.422 kg, Huracan EVO AWD mampu berakselerasi dari 0 – 100 km per jam dalam 2.9 detik, 0 – 200 km per jam dalam 9 detik, dan mencapai kecepatan maksimum hingga 325 km per jam.

Terdapat tiga mode berkendara pada Huracan EVO AWD, yaitu Strada untuk berkendara harian yang nyaman, Sport untuk pengaturan suspensi dan roda kemudi yang lebih responsif, dan Corsa untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dari EVO dalam berakselerasi.

Fitur-fitur baru yang disematkan termasuk pelek Aesir 20 inci dan warna Add Personam baru untuk pengerjaan pada bodi dan bagian belakang EVO yang mengingatkan pada desain dari Huracan Performante.