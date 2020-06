Lirik Hati yang Kau Sakiti Versi Korea (Sangcheo Badeun Maeum) - Rossa, Proses Rekaman Sederhana

TRIBUNJABAR.ID - Lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea atau yang berjudul Sangcheo Badeun Maeum heboh setelah video klipnya diriliis Rossa.

Sebenarnya video klip Hati yang Kau Sakiti versi Korea sudah dirilis pada 26 Mei 2020 di channel Rossa Official.

Tak sedikit penggemar Rossa yang menyukai lagu tersebut dan menyebutnya cocok sebagai soundtrack drama Korea Selatan The World of The Married.

Lirik Hati yang Kau Sakiti mengisah wanita yang tersakiti disebut menggambarkan tokoh utama drama tersebut.

Berikut lirik Hati yang Kau Sakiti versi Korea.

Na bakken eopdamyeo han yaksok

Geureon mal ije neun hajima

Niga kkaebeorin uri sai nikka

Ije nado tteonanda hamyeon

Geureon nal yongseohae jugenni

Naege sangcheoman juneun neoreul dugo

Neo eopsi mwol hal su isseulkka

Bamsae dae nae eo do

Neo eopsineun hagi sireo

Na jujeo an gae dwae

Nunmuri na geu saeng gage

Eotteoke ireoke janinhal su inneun geonji

Na bakken epdaddeon niga

Na anin geu nyeo ege (Hoouoooo)