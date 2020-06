Keayuan Son Ye Jin Meluluhkan Para Netizen, Nomor Pertama Most Beautiful Woman of 2020

TRIBUNJABAR.ID - Keayuan aktris Korea Son Ye Jin meluluhkan para netizen. Bintang drakor Crash Landing on You itu menempati urutan pertama Most Beautiful Woman of 2020 via website Starmometer.

Penilaian tersebut berdasarkan polling dari berbagai media sosial.

Son Ye Jin memperoleh voting 4,354,037 di Facebook, Twitter, Instagram, dan polling online.

Son Ye Jin unggul di 3 media sosial, yakni di Instagram 2, Facebook 1 dan Facebook 2.

Saingannya adalah idol yang sangat populer, Lisa BLACKPINK.

Idol asal Thailand itu berhasil memperoleh vote 3,852,340.

Lisa juga unggul di 3 platform (Instagram 1, Twitter, dan polling online).

Namun, apabila hasil polling digabungkan, Son Ye Jin lebih tinggi.

Di tempat ketiga ada member TWICE, Tzuyu yang meraih 1,232,298.

Adapun nomor 4 aktris Thailand, Urassaya Sperbund. Dan kelima adalah rekan Lisa di BLACKPINK, Kim Jisoo.