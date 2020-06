Stok Langka di Kandang Peternak Bikin Harga Ayam Melejit

Laporan wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR,ID - CIAMIS - Harga ayam BR hidup (livebird) yang sebelum Lebaran hanya Rp 15.000 per kg, setelah Lebaran naik tajam di kisaran Rp 23.000- 24.000 per kg. Harga ayam pejantan malah naik tajam dari Rp 13.000 per kg jadi Rp 29.000 sampai Rp 30.000 per kg.

“BR hidup di kisaran Rp 23.000 - 24.000 per kg sudah memasuki minggu kedua setelah Lebaran. Harga ayam pejantan sudah seminggu di kisaran Rp 29.000-30.000 per kg. Padahal sebelum Lebaran ayam BR hidup di kandang hanya Rp 15.000 per kg sedangan pejantan Rp 13.000 per kg,” ujar Sekjen Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (P2AP), Ir H Kuswara Suwarman MBA, kepada Tribun, Minggu (7/6).

Menurutnya, kenaikan harga ayam BR dan pejantan itu menyusul langkanya stok mengingat banyak kandang yang kosong. Meski harga ayam di kandang naik meyakinkan namun sebagian besar peternak tidak menikmatinya. Stok ayam kini sebagian besar dikuasai integrator (perusahaan besar peternakan).

“Sekarang banyak kandang yang kosong, yang punya Tanjung Mulia di Cikatomas ada 60 kandang yang tak diisi. Hanya sedikit peternak yang isi kandang. Soalnya harga DOC BR luar biasa mahal, sampai Rp 6.500-7.000 per ekor. Peternak tidak kuat membeli,” katanya.

Pada masa pandemik Covid-10, ini peternakan rakyat di Priangan khusus Ciamis dan Tasikmalaya babak belur, terutama budidaya ayam BR. Stok sebagian besar dikuasai integrator. “PS mandiri BR kini hanya lima yang masih jalan. PS jantan ada 26,” ujar Kuswara.

Selain mahal, DOC atau ayam umur sehari BR juga susah didapat. “DOC BR yang masuk Ciamis setelah Lebaran hanya 3.000 boks atau 300.000 ekor per minggu. Padahal dalam kondisi normal sampai 2 juta ekor per minggu. DOC BR susah didapat dan harganya pun mahal, Rp 6.500-7.000 per ekor,” ujar Kuswara.

Dengan harga DOC Rp 6.500-7.000 per ekor dan harga pakan Rp 7.200 per kg biaya pokok produksi (BPP) BR di tingkat peternakan rakyat mencapai Rp 20.000 per kg. Di tingkat kandang integrator BPP-nya hanya kisaran Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg karena integrator punya pabrik pakan dan DOC sendiri.

“Hampir semua integrator punya kandang di Ciamis. Mereka sewa close house yang ada di Ciamis, juga kandang-kandang peternak yang sesuai standar. Ayam-ayam dari kandang sewaan itu sebagian masuk pasar tradisional melalui bandar,” ucap Kuswara.

Ia menambahkan, harga ayam ras pedaging jenis layer jantan (pejantan) saat ini menurut Kuswara lebih baik dari kondisi BR. Seminggu ini harga ayam layer jantan di kandang tembus Rp 29.000-30.000 per kg. Padahal sebelum Lebaran hanya Rp 13.000 per kg. BPP layer jantan masih di kisaran Rp 25.000-26.000 per kg.

Menurut Kuswara, peternak masih berani isi kandang karena DOC layer jantan harganya hanya Rp 1.200-1.500 per ekor. Setiap minggu DOC layer jantan masuk Ciamis sebanyak 8.000 bok atau 800.000 ekor per minggu.

“Makanya sekitar poultry shop (PS) layer jantan masih beroperasi. Sedangkan PS BR hanya tinggal 5,” ucap Kuswara. (*)