Bocoran dari Syahrini dan Reino Barack, Ada Alasan Mengapa Belum Hamil Setelah 1,5 Tahun Menikah 

TRIBUNJABAR.ID - Sudah lebih dari satu tahun Syahrini dan Reino Barack membina rumah tangga.

Pertanyaan seputar momongan selalu membayangi mereka setelah menikah.

Akhirnya Syahrini dan Reino Barack memberikan bocoran soal anak dan alasan Syahrini belum hamil.

Hal tersebut disampaikan saat keduanya menjadi bintang tamu program acara Perspektif di Metro TV.

Syahrini dan Reino Barack kompak meminta publik untuk mendoakaan mereka agar segera diberi anak.

Syahrini berharap setelah pandemi Covid-19 mereda, ia diberikan keturunan.

"Doain ya mudah-mudahan ada hikmah di balik Covid-19 ini. Namanya juga berharap yang baik biar kembali baik. Semua akan ada hikmah di balik Covid-19," katanya.

Reino Barack mengatakan mereka sengaja menunda kehamilan karena ingin menikmati fase 'honeymoon' setelah menikah.

"Setelah 1,5 tahun pacaran, I think it's about time," kata Reino Barack.

Masa pacaran keduanya hanya sebentar sebab Syahrini memang mencari sosok suami bukan pacar.