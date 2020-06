Oknum Warganya Berbuat Dugaan Asusila, Kepala Desa di Kuningan : Tidak Tahu, Memang Itu Warga Mana?

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN – Dugaan pencabulan yang dilakukan warganya, Kepala Desa/Kecamatan Cilimus H Mulyadin terkejut dan tidak mengetahui adanya persitiwa tersebut.

“Saya tidak tahu, memang itu warga mana?” kata Mulyadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (5/6/2020).

Sementara itu, Ketua TP PKK Kuningan Hj Ika Acep Purnama mengatakan, pihaknya prihatin adanya tindakan dugaan asusila yang terjadi di masyarakat.

“Namun kami sebelumnya, telah melakukan pendampingan terhadap korban dengan mendatangi keluarganya,” kata Ika.

Pendampingan terhadap keluarga korban itu dilakukan untuk memberi motivasi dan semangat semangat.

“Sebab mengenai urusan ini, harus hati-hati baik kepada korban maupun keluarga korban di lingkungan masyarakat sekitar,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, da ugaan pencabulan yang dilakukan salah seorang oknum karyaawan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan, mendapat tanggapan Kepala BTNGC Kuningan, Kuswandono melalui Kasubag TU yakni Didik Sujianto saat konfirmasi mengatakan.

“Kami akan mengikuti prosedural dalam penyelidikan yang dilakukan penegak hokum dan kami sangat menghargai dan koperatif tentunya,” ungkap Didik tadi sore.

Mengenai sosok salah seorang karyawan di BTNGC, dirinya mengaku memang tidak paham dengan kepribadian dan karakternya.

“Saya tugas disini baru lima bulan dan tidak mengenal lebih daripada karyawan tersebut,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan salah seorang oknum tenaga kontrak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan, berinisial AYN (34) tahun, yang juga merupakan warga Desa/ Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

“Oknum kami amankan, karena diketahui dugaan tindakan asusial terhadap anak dibawah umur, dan kemudian untuk jumlah korban sebanyak 8 anak,” ungkap Kapolres Kuningan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik, saat menyampaikan kepada awak media di Mapolres setempat.

Lukman mengatakan, tersangka diduga melakukan tindak pidana asusila di beberapa di tempat dengan waktu berbeda.

“Berdasarkan laporan kami terima bahwa tersangka itu melangsungkan tindakan asusila itu sekira Bulan Januari hingga Pebruari tahun 2019 lalu,” katanya.

Mengenai lokasi saat tersangka melakukan hal kurang baik itu berlangsung di sebuah rumah kontrakan, rumah warga dan ada juga di sebuah warung di sekolah yang berada di Kecamatan Cilimus.

“Modus yang dilakukan tersangka itu mengiming-iming hadiah dan tersangka juga mengenal para korban. Hal itu karena terangka merupakan tetangga korban dan para korban sering bermain di rumah tersangka,” ungkapnya.

Sejumlah hadiah yang menjadi alat tersangka untuk melakukan tindakan dugaan pencabulan itu, Kata Lukman, petugas berhasil mengamankan juga barang bukti berupa baju sweater, baju dan celana.

“Juga pakaian yang diberikan oleh pelaku terhadap para korban untuk membujuk dan merayu sampai akhirnya terjadi perbuatan tersebut,” katanya.

Atas tindakan tersangka diduga itu telah melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU R.I No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R. I Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang - undang Jo. Pasal 76E UU R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

“Sebagai sanksi tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda sebanyak Rp 5 miliar,” ungkapnya.

